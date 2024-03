"El sexo en la vejez no solo es posible: es también saludable"

Durante muchísimo tiempo, el sexo fue una mala palabra. "De eso no se habla", "eso no se toca", "no lo digas tan fuerte", eran frases comunes cuando surgía el tema en alguna conversación o en algún programa de radio o televisión.

"Pero los tiempos cambiaron, y hoy es saludable hablar de sexo. El problema es cuando se relaciona ese concepto con los adultos mayores: muchos piensan que el sexo en la tercera edad no existe. Y nada más alejado de ello.

Sandra Magirena fue consultada por Fernando García y Sebastián Peralta para el programa El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News).

. En esa charla, la ginecóloga y sexóloga señaló que "las personas adultas mayores, al igual que los jóvenes, tienen momentos de pasión. Tal vez no con la misma frecuencia e intensidad, pero el sexo en la tercera edad existe. Los problemas surgen porque la mayoría de las personas no cuentan con la información de que la actividad sexual es una funcionalidad como cualquier otra, que conecta con el placer y el gozo".

Según palabras de la experta, es una característica que está presente desde nuestro nacimiento. "Si la persona no experimentó una sexualidad saludable a lo largo de su vida, tal vez aparezca un problema de inhabilidad, porque uno puede aprender siempre. Es el gran enigma: aprender hasta el fin de la vida", sostiene.

Y claro que hay mitos. "Los más importantes -señala Magirena- tienen que ver con que se piensa que la gente grande no tiene erotismo, ni pasión, ni fuego erótico, ni fantasías.

La realidad es que el cuerpo se mueve y se maneja de maneras diferentes a otras etapas de la vida, pero la función se mantiene conservada". Y a modo de ejemplo, la profesional cita al tenis: "Si tenés 40 años, jugás en la categoría 40, si tenés 60 jugás en la de 60, pero eso no implica que no se pueda jugar".

Es obvio que el paso del tiempo es inexorable, y el cuerpo acusa recibo de ello. "Hay pérdida de capacidades, como en todo. El tejido eréctil, tanto en el varón como en la mujer, comienza a perder tonicidad. En el varón se traduce en una disminución de la turgencia de la erección del pene, y en la mujer se reduce la elasticidad de los tejidos vulvo-vaginales", indica la sexóloga.

Pero para ambos hay soluciones: ingesta de comprimidos para los varones, y tratamientos ginecológicos para las mujeres. "Eso sí: si no se cultivó el erotismo, el juego y la pasión durante la vida, habrá que echar mano a esos recursos. Y aprenderlos", detalla la ginecóloga.

"El sexo es un juego: hay días en que se juega mejor, y otros en que se juega peor. Hay días en que hay ganas, y hay días en que no existen esas ganas. Y si son una pareja estable, con años de convivencia y rutina, no aparecerá la pérdida del deseo, sino el aburrimiento, o la desmotivación", señala la profesional. Y esto puede dar lugar a pensar que una persona mayor ya pierde todo tipo de deseo.

"El 90% de las mujeres me consultan por la falta de deseo. Ese problema no está en las hormonas ni en la menopausia, sino con quién comparte el vínculo, el compañero. El truco -aconseja Sandra Magirena- es recrearse, inventarse todo el tiempo".