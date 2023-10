Para empezar, la profesional de la alimentación saludable expresó con respecto al hábito del consumo de frutas: “Comer mucha fruta no es un problema, al contrario, siempre estamos fomentando, alentando el consumo de las frutas y variedades de frutas, lo que por ahí hay que tener en cuenta es no consumir todas las frutas juntas”.

Araceli Vallone, nutricionista

Frutas en el almuerzo o cena¿Sí o no?

Sobre si es beneficioso o no consumir frutas en vez de proteínas o legumbres, etc. durante el almuerzo o cena, indicó:

“No hay que reemplazar un almuerzo por tres o cuatro frutas porque lo dulce de la fruta lo da un hidrato de carbono que se llama fructosa y esa fructosa ingresa al intestino para ser posteriormente absorbido en una determinada cantidad. Si nos pasamos mucho de esa cantidad, una parte va a ingresar como corresponde y la otra parte no, lo que puede llegar a generar algún síntoma gastrointestinal”.

“El consejo es comer frutas, pero repartirlas en distintos momentos del día”, sostuvo Vallone. “De hecho, es un buen hábito para incorporar agregar fruta en la merienda y en el desayuno, porque se suele asociar a postre, mediodía o a la noche, alguna colación durante el día, pero incluir fruta en el desayuno y la merienda es una muy buena opción para aportar más saciedad con pocas calorías”.

La cantidad de fruta a consumir

“La cantidad es personal, tiene que ser aplicada para cada caso en particular, una persona que hace mucha actividad física necesita más energía, antioxidantes, que se encuentran en las frutas. Así que un deportista va a tener que consumir mayor cantidad de frutas y depende para qué, por ahí si la persona quiere bajar de peso, es una buena opción incluir más frutas o, en todo caso, una persona que le cuesta incluir frutas en su alimentación habitual.”

La nutricionista agregó: ”Podemos encontrar la manera para incluirlas en distintas preparaciones, en budines, licuados, con gelatinas para los adultos mayores. A los chicos se les puede hacer heladitos de fruta natural. Obvio, que, entre dos alfajores y tres frutas, es mejor comer frutas”.

Sobre el momento del día para consumir la fruta

“Circula mucho que después de las 18 no se puede consumir frutas, eso un mito que no se sabe de dónde salió, es vital consumir frutas durante cualquier hora del día”. A su vez, amplió: “Quizás al comer una manzana en la noche se deba sacar la cáscara porque tiene mucho contenido de fibra y quizás si se come la manzana y se van a dormir muy rápido, les cueste digerir más, pero se puede hacer una compota de manzana, una manzana asada, cuando se cocina la fruta se digiere más fácil”.

Comer mucha ensalada de fruta

“Cuando hacemos ensalada de fruta lo tenemos que manejar por porción. Una compotera es una buena medida para una porción de ensalada de frutas y lo bueno que tiene hacer una ensalada es que aportamos muchos colores y eso nos garantiza una variedad de vitaminas y minerales”, concluyó en su mirada la nutricionista.

Las ensaladas de frutas son muy recomendadas por su gran aporte de vitaminas y minerales

Producción Periodística: Fernando García – Alejandro Álvarez