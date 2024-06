Control antidrogas a mujeres embarazadas en Mendoza: una propuesta para el futuro

Un nuevo enfoque para combatir el uso de drogas entre las mujeres embarazadas está ganando terreno. En lugar de centrarse únicamente en los niños después de su nacimiento, la propuesta busca implementar controles antidrogas a las madres al momento de la detección del embarazo. Esta medida no sólo busca proteger la salud de los niños por nacer, sino también proporcionar un apoyo vital a las madres durante este período crucial.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Gustavo Perret, diputado provincial PJ, indicó: "Sin duda que la inquietud es bastante fuerte con respecto a este tema, porque, por medio de artículos periodísticos, tomamos conocimiento de esta situación, el flagelo que está sufriendo la comunidad y en base nos pusimos a estudiar cómo era el sistema de detección, cómo aparecían los casos y qué se podía hacer para evitar esta situación".

Gustavo Perre, diputado provincial PJ.

El interés del nacimiento de un niño sano

Perre continuó: "Hay que hablar del interés del nacimiento de un niño sano, porque un niño que nace con tóxicos en su cuerpo después durante toda su etapa de niñez, incluso hasta en la adolescencia, presentan un montón de síndromes de abstinencias, porque su sistema está rociado de esta sustancia. Los daños son muy variados, desde pérdida de embarazo hasta neurológicos que se pueden presentar en el transcurso de su niñez y adolescencia."

La propuesta: control antidrogas al momento de la detección del embarazo

"La propuesta, después de investigar cómo se hacían los estudios, me llamó mucho la atención, porque sólo se hace en los hospitales públicos, en clínicas privadas no, entonces, averiguando con el SEDRONAR que existe en San Rafael, con médicos pediatras y bioquímicos, se despertó la idea de que, en vez de hacerle estudios al niño nacido vivo, hacérselo a la mamá al momento de la detección del embarazo, no para estigmatizar a la mujer, ni para generarle algún perjuicio, sino para prevenir situaciones futuras y lograr que el niño esté sano", explicó el legislador.

El acompañamiento a la madre y la prevención de situaciones futuras

Perret amplió: "Hacerle un acompañamiento a esa mamá, concientizarla de cuáles son los problemas que puede traer este tipo de sustancias en la sangre del niño y así lograr que se limpie y, de esa manera, lograr que el niño salga sin ningún tipo de sustancia nociva para su salud al momento del nacimiento y esto conlleva algo muy importante a partir del nacimiento, porque en la actualidad qué pasa, si se detecta que el niño tiene sustancias en su sangre se lo separa de su mamá y ella, por ejemplo, no le puede dar el pecho en ningún momento del post parto y se produce ese alejamiento de la al momento de nacer que es tan importante para los dos".

"Entonces, para subsanar y prevenir estas situaciones se propone que se haga en clínicas públicas, privadas al momento de la detección del embarazo. Será obligatorio y teniendo en cuenta que no representa un mayor gasto para el Estado, porque en las clínicas públicas estudiamos que la cobertura de las prevenciones en adicciones es íntegra, entonces, no representa un gasto y sí un beneficio para no tener que hacer terapias alternativas o contra todo este tipo de situaciones de niños que son muy hiperactivos, que están como apagados, porque justamente son los síndromes de abstinencias que se producen".

El proyecto recibe apoyo y pasa a comisión de salud

"Es un estudio que llevó cerca de dos meses, con muchos médicos y compañeros en la cámara y, de hecho, ha sido gratificante la sorpresa, porque los mismos pares de mi bloque lo consultaron con otros partidos, con mujeres de otros partidos y ha tenido un acompañamiento la presentación del proyecto de 24 miembros que tiene la cámara, lo que hace que me sienta bien. Es una idea que se trabajó mucho, en grupo, con asesores de la cámara y externos, pero, sin dudas, ha caído bien la idea. Tenemos fe de que progrese y se pueda transformar en ley y así beneficiar un montón de mujeres y niños que hoy sufren este flagelo que, sin dudas, alerta al mundo y es complicado. Hoy recién pasó a comisión de salud", concluyó Perret.

Producción periodística: Daniel Gallardo