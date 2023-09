¿Comes siempre lo mismo? Estas son las razones por las que tenes que dejar de hacerlo

La rutina diaria y el trabajo hacen que muchas personas se alimenten mal o consuman siempre lo mismo, o lo más fácil o lo más barato. La economía no siempre es la mejor dentro de cada hogar y en ocasiones, siempre se compran los mismos alimentos porque el presupuesto no alcanza. Pero, ¿por qué debemos ser conscientes de lo que comemos? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta que comer lo mismo no es bueno?

Valentina Martínez habló en El Interactivo, (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano. News) y explicó que es necesario nutrirse de alimentos de toda variedad para evitar enfermedades como también fortalcer las defensas de nuestro cuerpo.

En este sentido, indicó: “El mayor error que cometemos es comer siempre lo mismo pero siempre a base de hidratos de carbono o la milanesa, la milanesa con arroz, con puré, los fideos blancos, arroz blanco, ahí es donde puede hacernos mal a la salud”.

Es muy común comer hidratos de carbono, debido a que antiguamente la base de la pirámide nutricional eran las harinas, planificados e hidratos de carbono. Con el tiempo, eso cambió y hoy expertos dan algunos consejos de cómo mantener una vida equilibrada y alimentarse de manera saludable.

Para afrontar el día a día y el ocio tiempo qué hay para cocinar, comentó que lo que se puede hacer es “hacer diferentes preparaciones y dejarlas en el freezer”. Luego cuando vamos a almorzar o cenar podemos sacar y calentar como también armar ensaladas nutritivas con varios productos como legumbres, hojas verdesde todo tipo y hasta frutas.

Si bien en invierno las personas necesitan comer quizá comidas que aporten mucha más energía y calor, destacó que el aporte de la ensalada y el arroz siempre va a ser bueno. Asimismo, explicó: "Si uno no llega a fin de mes, está complicado y tiene que comer arroz con huevo, por ejemplo, se puede sumar alguna verdura que esté de estación, algunas semillas que suelen ser baratas para aportar fibras. De esta manera aportamos fibras, grasa saludable, alguna pequeña verdura nos aporta vitaminas".

Finalmente, aseguró que el aporte de las frutas es indispensable en una dieta: "Con una fruta que se coma por día cubrís casi el 100% de vitamina C. Esta es una vitamina importante y si uno no tiene el hábito de comer frutas o verduras puede estar en carencia. Pero esto se soluciona, si se agrega un poco de juego de limón exprimido a la milanesa, ahí ya se está aportando un montón de vitaminas”.