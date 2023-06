El c谩ncer de pr贸stata es una enfermedad silenciosa que se detecta, en muchas oportunidades, tarde. Pero esto se debe a la falta de conciencia a la hora de hacer controles peri贸dicos para el diagn贸stico precoz.

Para analizar c贸mo es la detecci贸n de la enfermedad y c贸mo es, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) convers贸 con el m茅dico ur贸logo Diego Barreiro, quien aport贸 algunas aclaraciones.

Por qu茅 no se consulta a tiempo

鈥淧or el machismo y por la falta de campa帽as de educaci贸n hacia el hombre鈥, expreso Barreiro. 鈥淟a revisaci贸n b谩sica que hacemos los ur贸logos es un tacto rectal.

Los hombres de 40 y 50 a帽os vienen de forma preventiva a controles, pero la generaci贸n anterior, que hoy tienen 70, 80 a帽os, no iban al ur贸logo para evitar el tacto rectal. Era algo que les afectaba en su masculinidad, en su idea machista de hombre y no consultaban o lo hac铆an cuando ya ten铆an dolores. Hoy hay pacientes de 40 a帽os que vienen a hacer control preventivo y no tienen ese problema鈥.

鈥淪e recomienda empezar los controles a los 45 a帽os, si alguien en la familia ha tenido c谩ncer de pr贸stata o hay antecedentes de c谩ncer de mama en la familia o si el paciente es de raza negra. Si no, los controles empiezan a los 50 a帽os. Es una consulta con el ur贸logo, una revisaci贸n y un an谩lisis de sangre, que es el ant铆geno prost谩tico espec铆fico鈥, explic贸.

La importancia de las parejas

鈥淗ay estudios universitarios hechos en Estados Unidos que demuestran que los pacientes que est谩n casados viven m谩s tiempo porque justamente la mujer los obliga ir a chequearse, mientras que el hombre que est谩 solo hace una consulta cuando tiene dolor, no hace consultas preventivas o de diagn贸stico precoz, remarc贸 Barreiro.

驴C贸mo es el diagn贸stico?

鈥淧ara sospecha de c谩ncer de pr贸stata tenemos dos pruebas, que son el tacto prost谩tico y el an谩lisis de sangre de PSA. Para confirmar, tenemos la biopsia鈥, cont贸 el m茅dico.

鈥淗oy, antes de hacer una biopsia de pr贸stata, uno tiene una resonancia magn茅tica de pr贸stata que evita muchas biopsias innecesarias. O sea, si tengo un valor de PSA elevado, alguna sospecha de c谩ncer, antes de hacer una biopsia, lo que tengo que hacer es una resonancia magn茅tica multiparam茅trica. Con esta resonanciac si se ve alg煤n n贸dulo, uno va a la biopsia鈥, continu贸.

鈥淗oy d铆a tenemos cinco tipos de c谩ncer de pr贸stata, de grado 1 al 5. Muchos pacientes que tienen grado 1 y ni siquiera hacen tratamiento, o sea, el grado 1 es un tumor poco agresivo y de grado 5 es un tumor muy agresivo. La mayor铆a de los tumores hoy por hoy son grado 1 y 2. Son de baja agresividad. Uno les puede hacer una vigilancia activa sin hacer un tratamiento鈥, explic贸.

鈥淐uando se diagn贸stica asintom谩tico, la mayor铆a de los pacientes se pueden curar, el c谩ncer est谩 localizado, pero en Latinoam茅rica tenemos un gran problema, la falta de acceso a la salud y el machismo hacen que el hombre no vaya al m茅dico, y hoy por hoy en Argentina cerca del 40% de los pacientes que se diagnostican con c谩ncer de pr贸stata se diagnostican cuando son metast谩sico, o sea en el 40% de los hombres estamos llegando tarde y no podemos ofrecerles un tratamiento curativo", concluy贸 Bareiro.

La nota completa