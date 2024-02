Antes de acostarte, qué alimentos debés evitar

Los hábitos de la sociedad han cambiado en los últimos años. Ahora ya no comemos sólo cuando tenemos hambre. Tal y como señala la Sociedad Española de Sueño (SES), el tiempo dedicado a la comida está muy condicionado por los hábitos sociales, el ritmo laboral, los turnos, la convivencia y la conveniencia, y todo ello influye en la calidad del sueño y que éste sea insuficiente o fragmentado puede afectar a nuestra conducta alimentaria.

De hecho, dormir poco o mal produce un desequilibrio en las hormonas que regulan la saciedad y el apetito.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el refrán español “desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo” sirve para dejar clara la relación de la dieta con nuestro descanso nocturno. Los alimentos y bebidas ingeridos nos proporcionan los ingredientes necesarios para sintetizar los diferentes neurotransmisores que intervienen en la vigilia y el sueño.

Por ello, es interesante conocer qué alimentos pueden ayudar a facilitar o dificultar el sueño e incluso el momento más propicio del día para consumirlos

Acostarse temprano como primera medida

La presidenta de la Asociación Medicina Del Sueño, Stella Maris Valiensi, en una una charla con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), indicó al respecto:

“En realidad, lo importante es alejar las comidas abundantes de la hora de ir a dormir. Hay una tendencia aconsejable de cenar, tipo 20, una comida que no sea abundante. Si son pastas, que no estén acompañadas de muchos hidratos de carbono, ni picantes, ni alimentos pesados y evitar ingerir alcohol, ya que fragmenta el sueño. Lo importante es el horario y se hace hincapié en la dieta mediterránea para mejorar el descanso".

“Nadie prohíbe una fiesta. El día de festejo uno puede desfasarse, pero que no sea todos los días. A veces, cuando vienen a consulta, sobre todo mujeres que tienen insomnio porque esperan a los hijos o al marido y cenan a las 22 o 23, se quieren dormir a las 00 y, obviamente, no van a lograr un sueño reparador".

"Estos malos hábitos predisponen a enfermedades cardiovasculares, porque estamos cenando muy cerca del horario de acostarnos, entonces la digestión es más lenta. Hay que hacer mucho hincapié en alejar el horario de la cena".

"Los ingleses tienen su té a las 17, pero cenan cerca de las 19, 20, si tienen apetito, y se van a dormir a las 23, y si tienen hambre, recurren a un pequeño snack, como frutos secos, kiwis, media banana. Ir con la panza llena al momento de acostarse va a fragmentar el sueño, que conlleva muchas veces a tener pesadillas, malos recuerdos, cansancio, piernas inquietas, ronquidos, apneas, entre otras cosas”, amplió.

Las cenas abundantes no permiten el buen descanso

Valiensi explicó el proceso que experimenta el organismo cuando se ingieren alimentos: “Al mediodía ocurre algo fisiológico, que implica una caída de nuestro ritmo circadiano, sobre todo en los ancianos. En las personas adultas mayores hay una tendencia que después de comer, se duermen, eso es natural, por eso permitimos las siestas después del almuerzo. Se puede dormir, pero no más de media hora, no más de 45 minutos, porque si no, le están sacando profundidad al sueño de la noche".

"Es lo mismo cuando me dicen que toman alcohol y les da sueño. Comer mucho también va a inducir el sueño, porque mucha sangre va al tracto digestivo, para hacer la digestión, entonces nos da somnolencia, el problema es que después estamos en el medio de la noche haciendo nuestra digestión y se duerme, pero no se descansa como corresponde".

Infusiones que favorecen o perjudican el buen dormir

La especialista explicó, además, que hay determinadas infusiones y bebidas que no tienen los mismos efectos para todas las personas: “Hay tés que pueden inducir y ayudar al sueño, como la valeriana, manzanilla, pasiflora, pero otros que no son recomendables, como el té negro y verde. El café, a pesar de que muchos dicen que no les hace nada, a veces puede ser remedio o puede estar contraindicado".

"Hay personas que les va a impedir el inicio del sueño o se los va a fragmentar, pero hay algunos pacientes con enfermedades muy raras que comen abundante y toda la sangre se va al tracto digestivo, les baja la presión arterial y, por lo tanto, el café es recomendado, porque actúa como vasoconstrictor, les ayuda a contraer toda la vasculatura sanguínea y favorece la digestión”.

La postura más adecuada para mejorar la digestión mientras conciliamos el sueño

“Lo de la postura para dormir mejor no está 100% comprobado, pero para la digestión se aconseja dormir para el lado izquierdo, porque si uno se apoya y queda en esa posición toda la noche, el tracto digestivo termina en el intestino grueso, recto, y al otro día evacuamos”, explicó.