Anticoncepción: cómo elegir y cuidar tu futuro familiar

Cada vez se conocen más casos en los que las personas no conocen las leyes de los métodos anticonceptivos como tampoco los utilizan normalmente. Esto provoca que muchas veces se sorprendan con la llegada de un bebé en la familia sin antes planearlo. Este hecho puede generar distintas emociones disfuncionales debido a que podemos no saber cómo reaccionar si no lo esperábamos,

Esto ocurre porque con el correr de los años avanzó el concepto de la familia y se llegó a la conclusión de que planificar y organizar, como esperar a un nuevo integrante es un proceso satisfactorio para el desarrollo y crecimiento de la misma, teniendo en cuenta el momento en el que vivimos. "Lo que estamos viendo hoy en día es que los chicos jóvenes no quieren ser padres jóvenes, no quieren ser padres antes de los 35 años porque quieren estudiar, quieren desarrollarse, porque quieren viajar, conocer el mundo y desde ese lugar, la planificación familiar lo que nos permite es tener una idea de cómo y cuándo quiero que llegue ese bebé".

Entonces, la experta destaca la necesidad de considerar diversos aspectos al decidir ser padres, como el desarrollo personal, los métodos anticonceptivos y la ley que garantiza el acceso a ellos. Además expresa, que en pareja hay que hablar y comunicarse para coordinar cómo se van a evitar los embarazos y "plantearse uno cuándo quiere ser mamá o papá y de qué manera".

También, Crespo, aborda el tema de la edad materna y cómo influye en la fertilidad, mencionando la posibilidad de la donación de óvulos: "Hay una ley que garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos a cualquier edad. Muchas veces se plantea si los adolescentes tienen que ir acompañados o no, tener una consulta con el ginecólogo y acceder a un método anticonceptivo, y la realidad es que no. La ley habilita al profesional de la salud para que le pueda administrar a un adolescente mayor de 13 de años un método anticonceptivo, si es que así lo requiere".

Anticiparse siempre será lo correcto. Consultar a nuestro médico de confianza hará que estemos seguros de lo que hacemos siempre teniendo en cuenta las diferentes etapas por edades: “Las consultas dependen de la edad, no es lo mismo atender a un adolescente de 16, 17 años -que quiere entender un poco lo que le está pasando- de una consulta al de una pareja que decide postergar su fertilidad y ver cuál es el método más adecuado, o la consulta de una mujer joven que no está en pareja y mantiene relaciones y quiere cuidarse y no contraer ninguna enfermedad. Son distintos tipos de escenarios".

"Hoy en día el tema de la edad cambió rotundamente. Un montón de mujeres son mamás después de los 40 años, eso no tiene ningún impacto psicológico ni genera un daño en el bebé. Lo que sí hay que tener en cuenta es que quizás sea un embarazo más cuidadoso. Pero hay que mencionar que un bebé deseado es un bebé bienvenido en una familia", concluyó.