Villarruel cuestionó la denuncia de Fabiola Yáñez: "La hipocresía no tiene lugar en nuestro pueblo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó duramente la denuncia por violencia de género de la exPrimera Dama Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel hizo fuertes declaraciones en las que minimizó las acusaciones de Yáñez, enfatizando, en cambio, los sufrimientos que vivieron los argentinos durante la pandemia de COVID-19 bajo la administración de Fernández.

"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían", escribió Villarruel, refiriéndose al reciente testimonio de Yáñez, en el que reveló los abusos sufridos durante su relación con Fernández. La exPrimera Dama afirmó que el expresidente la amenazó durante dos meses con suicidarse si ella hablaba públicamente sobre los episodios de violencia.

Villarruel continuó su crítica en redes sociales, diciendo: "Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro ya mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante". Estas palabras reflejan un profundo resentimiento hacia las políticas implementadas durante la pandemia, que según ella, privaron a los ciudadanos de despedirse dignamente de sus seres queridos.

Victoria Villarruel en X

La vicepresidenta también arremetió contra el estilo de vida de Yáñez durante la presidencia de Fernández, señalando: "Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la exPrimera Dama, mientras cientos de millas de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras millas de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio".

Estas declaraciones llegan en un contexto delicado, donde la denuncia de Yáñez sacudió el escenario político nacional. La acusación contra el expresidente Fernández no solo incluye episodios de violencia física, sino también amenazas psicológicas y emocionales. Sin embargo, para Villarruel, el foco de la discusión debería estar en las consecuencias de las decisiones políticas del Gobierno anterior, las cuales, según ella, tuvieron un impacto devastador en la sociedad.

Y cerró el mensaje con una contundente frase: "Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo".