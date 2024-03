Victoria Villarruel: "me enteré por los medios la nominación del juez Lijo"

La titular del Senado brindó su primera entrevista desde que asumió su rol, el cual la hace sentir "orgullosa". Sobre su presencia en las sesiones, dijo que "pongo la cara" y que "no nos votaron para que nos escapemos".

Acerca de la suba de las dietas de diputados y senadores semanas atrás que despertó polémica, expresó en TN: "Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, promulgar y derogar leyes, es la persona que va a representar a las provincias en el caso del Senado y al pueblo argentino en la Cámara de Diputados".

Expresó esta noche que se enteró “por los medios” de las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema, se diferenció de la propuesta para que los militares intervengan en Rosario y defendió el aumento para senadores y diputados. La declaración sobre el Senado toma mayor dimensión porque los pliegos de los jueces tienen que pasar por la Cámara alta y es Villarruel la encargada de conseguir los votos.

Por otro lado, apuntó contra José Luis Espert, el diputado libertario que llamó a una rebelión fiscal. “A la gente la rebelión fiscal le importa cero. No pueden pagar los impuestos porque no tienen plata. Pero como funcionario público no puede llamar a la rebelión fiscal”, indicó.

"No me parece bien tampoco lo que ganan los jubilados", dijo Villarruel. "No estoy de acuerdo en seguir equiparando para abajo", argumentó.

En ese sentido, la vicepresidenta, remarcó: "La función que les estamos entregando es vital Todos tienen que ganar de acuerdo a la función y responsabilidad que tienen. El aumento se debería haber dado".

"Di marcha atrás porque me lo dio el presidente y él es el presidente de la nación", explicó y agregó que "el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación".

Aseguró, además, que no puede despedir gente aunque quiera porque hay “inmunidad laboral” en el Congreso. “No se puede andar con la motosierra así porque sí si después te vas a comer un montón de juicios laborales”.

Sobre Rosario y frente a la creciente violencia narco -y tras la propuesta en ese sentido de la ministra Patricia Bullrich- y argumentó que “en los 70, los integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) “terminaron todos presos”. Además, aseguró que los senadores y diputados “tienen que ganar bien”.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.

Sobre su relación con Milei, la Vicepresidenta expresó: “Está bien. Somos dos personas que se complementan. Él es más vehemente en la vida pública y tranquilo en privado. Yo al revés, y nos complementamos.