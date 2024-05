El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brindó ayer en el Senado de la Nación su primera exposición pública desde que asumió el pasado 10 de diciembre, en medio de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal.

Carlos Linares, senador nacional de Unidad Ciudadana por Chubut, se refirió al respecto en el programa Sin Verso de Ciudadano News y además opinó sobre la realidad política actual.

“Me causó sensación rara. Primero, la visita del ministro, con más apuros que certezas de querer debatir, hablar, exponer, una alocución muy pobre de entrada, de menos de 35, 40 minutos para explicar qué hicieron estos primeros cinco meses del año”, aseveró.

Y agregó: “Las respuestas muy esquivas, todas leídas, porque no tenía en su mente ninguna respuesta realmente consensuada, pensada. Quedó como que vino y nos fuimos con las mismas incertidumbres que teníamos antes”.

“La ley marca muy claro que el ministro tiene que venir todos los meses, pero aparte, entiendo que este debate tendría que ser otro tipo de debate, no que yo digo lo que pienso y no me importa lo que me digan, por ahí no pasa, tendría que ser un debate de ideas”, reflexionó.

—¿El RIGI qué significaría para Chubut?

—Un saqueo. Primero, queda totalmente afuera la pequeña y mediana empresa; segundo, es un incentivo de una empresa que puede venir a absorber a otra empresa, que no va a garantizar absolutamente nada, vienen por el litio, el gas y el petróleo, la extracción del mineral en bruto, con incentivos que no tiene la industria local, la pequeña y mediana empresa nuestra, con todos los beneficios, liquidación de divisas, el Impuesto a las Ganancias, la excepción de que son intocables ante cualquier delito.

Es una total locura y no estamos en contra de las inversiones extranjeras, para nada. Vaca Muerta sin el RIGI funciona y funciona muy bien.

—La relación que está manteniendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con Nacho Torres y, por ejemplo, la cesión de ambulancias, pedir mayor federalismo en conjunto, ¿Qué conclusión le deja?

—Hoy tuve oportunidad de hablar con Axel, agradecerle, de mirar al interior del país, esa mirada que él tiene del interior, de entender que el federalismo es esto, agradecer la colaboración.

La provincia de Chubut tiene un gran déficit en salud y la colaboración no solo con ambulancia, en el tema salud, técnico, de distintos estudios que se harán online con la provincia de Buenos Aires, este ida y vuelta que hoy es la salud, pero seguramente el día de mañana vamos a seguir avanzando con acuerdos,

Que Torres haya aceptado la ayuda de la provincia de Buenos Aires, aunque pesemos diferente, me parece que fue un paso importante.