Se multiplican los repudios a Milei por usar el Síndrome de Down como descalificación

El dirigente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, realizó una presentación en el Ministerio Público Fiscal contra Javier Milei, debido a que el presidente ha “utilizado el término mogólico como un insulto o descalificación, en este caso, contra el gobernador de Chubut”.

Mientras tanto, también la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó el accionar de Milei como un “acto de discriminación” y le exigió un pedido de disculpas públicamente.

“Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo. Y defender al colectivo discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual, o sea las personas con Síndrome de Down. Nos sentimos ofendidos. No merecemos que nos hagan mal diciendo esas cosas”, expresó la vicepresidenta del Consejo Asesor de la ASDRA, Dominique Kantor.

El programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Marcelo Puella, quien expresó que está preocupado por las expresiones de Javier Milei en redes sociales. "Un presidente de la Nación gobierna para todos los argentinos, todas las clases sociales, todos los que habitamos este suelo. Y es realmente preocupante, no solo que utilice el término mogólico refiriéndose a las personas con síndrome de down, sino que lo utilice como un insulto. Porque el Presidente representa a una institución", apuntó.

-¿Cómo ha tomado las expresiones del presidente?

-Las personas, como en mí caso, hemos sufrimos en su momento por haber tenido un hermanito con Síndrome de Down. En las décadas del 70 u 80 tener una persona Down en la familia era complicado. Subíamos a un colectivo y lo miraban como si fuera un monstruito. Tenía problemas en el colegio por este tema, porque alguien utilizaba la palabra mogólico y salía explicar lo que era. Me dolió mucho que lo utilice como una mala palabra. Para mí que se utilice la palabra mogólico es un halago y me gustaría que este presidente en vez de ser un ser despreciable, una bestia expresándose fuera mogólico, porque si fuera mogólico no haría las cosas que hace, no estaría viendo cómo lleva a 11 millones de personas a la pobreza.

-Quien no vive o no tiene en su familia una persona con alguna discapacidad no va a entender nunca realmente qué se vive y cómo son esas personas, ¿qué te genera haber conocido que el Gobierno nacional también decidió cerrar el INADI?

-Esto es una regla de tres simples: cierro el INADI y tengo que complicarle a un tipo como Marcelo Puella a que vaya al Palacio de Justicia o a una Fiscalía para hacer un trámite de cuatro o cinco horas porque es un trámite que lo podés hacer online pero olvídate. El INADI quizá sea algo más práctico. Siempre la ultraderecha se caracterizó por esto en la Argentina, ahora vienen por el tema del INADI, atacan al discapacitado, al Síndrome de Down, ya habían agraviado el tema de la mujer quitándole el ministerio, todos estos son efectos de un efecto dominó.

-¿Crees que este Gobierno tiene rasgos fascismo?

-No te quepa la menor duda, si vos ves cómo se expresan con colegas tuyos todas las mañanas en la conferencia de prensa que da el payaso de Adorni, la verdad me da miedo. Hoy como vienen con el tema que cerraron el Ministerio de la Mujer, también veo que hay un objetivo de ir quitando, como se quitó ayer el lenguaje inclusivo, como se va a pretender abolir la Ley de Matrimonio Igualitario. Como se va a pretender sacar la ley del aborto, todas leyes que han sido conquistas para la mujer.

-Ya dos veces le preguntaron al presidente si creía en la democracia y nunca contestó...

-Porque no cree, el otro día escuché completo el discurso de él en la convención de ultraderecha en EEUU y es tenebroso escucharlo. Por eso tampoco muchos medios reflejaron de que hubo más de un 55% del auditorio que se fue, porque es un payaso hablando. En este caso, no abrazo ni me interesa lograr fama ni popularidad por eso y me sentí afectado porque me tocaron una entraña, desgraciadamente mi hermanito que falleció de cáncer. Vi en ese momento, en el 95, todavía en Argentina no estaba preparado el sistema de salud para tratar a un chico con Síndrome de Down. Todavía había obras sociales y prepagas que no te lo aceptaban y estaba mal eso, no tenías cómo ampararte y después hubo un estado presente que empezó a cuidar.