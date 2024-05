Retos, romances, sorpresas y perlitas en la presentación de Posse

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se presentó en el Senado para brindar su primer informe de gestión a cinco meses de la asunción del presidente Javier Milei. Durante la presentación se generaron algunos momentos llamativos, desde cuasi declaraciones de amor, retos y una presencia inesperada.

Mirá quién vino

Los palcos del Senado tuvo varios observadores, pero uno llamó la atención. El productor Ignacio “Nacho” Viale, el nieto de Mirtha Legrand y encargado de sus programas, dijo presente para escuchar el informe de gestión y explicó por qué.

A través de su cuenta de X, subió una foto desde uno de los palcos. “Como miembro de la comisión de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) escuchando el informe del Jefe de Gabinete de Ministros”, aseguró Viale. Capit se creó en 1999 y hoy congrega a miembros que producen más de la mitad de la programación de la TV argentina.

Silencio en la sala

Durante la presentación de Posse, la vicepresidente, Victoria Villarruel, escuchó “cuchicheos” en el recinto. De inmediato, retó a la senadora Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria. “Senadora Fernández Sagasti, la escucho hasta acá, no me quiero imaginar el ministro. Tratemos de no cuchichear y de no estar con los rumores constantemente”, expresó la vicepresidenta. “Entiendo que quieran hablar, pero no es el ámbito, gracias”, cerró Villarruel.

Italpark o Central Park

Otro de los momentos particulares del día fue cuando el senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, le consultó a Posse acerca del destino de Tecnópolis. El problema es que quiso hacer una comparación con el desaparecido parque de diversiones Italpark y cometió un error, llamándolo Central Park, como el parque más importante de la ciudad de Nueva York.

"¿Qué piensan hacer con Tecnópolis, que fue un centro de demostración de lo que es la ciencia, la tecnología y el arte? Aparentemente, por lo que me he enterado y lo que está apareciendo, lo están transformando en un parque de diversiones. Va a volver el Central Park aparentemente a la Argentina", preguntó Parrilli.

Posse, por su parte, respondió que Tecnópolis se mantendrá abierto, que hoy tiene la visita de escuelas y que apuntan a mantener las visitas para las vacaciones de invierno "como se hacía habitualmente".

¿Se ha formado una pareja?

Cuando el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza por San Luis, se hizo cargo de la conducción, no se esperó el “mensaje de amor” de una senadora de Unión por la Patria.

Abdala le cedió la palabra a la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu, que en su juventud ganó el concurso de Reina de la Nieve en Bariloche, quien le agradeció de una manera muy peculiar: "Señor presidente, prácticamente estamos conviviendo. Ayer terminamos a las doce de la noche, y ahora seguimos, el lunes lo mismo. Estoy más tiempo con usted que con la familia". Ante el comentario, Abdala respondió: "Epa".