Razzini:"Hace 10 años que Argentina no genera trabajo genuino y de calidad"

La diputada nacional, Verónica Razzini por Santa fe (PRO), habló con el programa Sin Verso de Ciudadano.News sobre su proyecto de Ley Modernización Laboral. "Hace más de 10 años que en Argentina no generamos trabajo genuino y de calidad. Estamos ante una oportunidad histórica de que nuestro país pueda cambiar esto, no podemos desaprovecharla”, sostuvo.

-En este contexto, donde las industrias y las ventas caen en picada, ¿quién va a dar trabajo?

-Hace tres años que recorro las pymes de todo el país y en todas las empresas donde voy los empresarios tienen por lo menos dos proyectos de inversión reprimidos, guardados y te dicen que no lo llevan adelante porque no tienen condiciones para poder hacerlo. Hablan de lo que es la contratación. La contratación y multas son las primeras causales.

-¿Toda la carga laboral?

-Exactamente, por cada empleado que tenés registrado tu costo es el de tres. Es una realidad, entonces, hay una simetría tan grande que se desvirtuó. Hubo una intención muy buena en la defensa de los derechos del trabajador, pero esto se desbalanceó. Hoy no hay una defensa del derecho del trabajador, hay un abuso hacia el empleador que hace que no se genere trabajo en Argentina.

-En el DNU no encontré un solo ítem de esta modernización de la contratación o reforma laboral que favoreciera al empleado...

-Porque no se trata de favorecer al empleado. Se trata de favorecer la generación de trabajo. En Argentina hay 6 millones de trabajadores registrados y 8 en negro, cuáles son los derechos de los 8 que están en negro, hay un exceso completo en la otra parte. Por lo cual, tenemos que ir en la búsqueda de un balance.

-De esos 8 que están en negro, varios son en el estado y lo estamos viendo ahora con los contratos...

-Por supuesto, pero también venimos de un desbarajuste en el estado impresionante. Es una gran oportunidad para poder ordenar todos estos temas, que comencemos a correr la balanza hacia el otro lado. Hay que generar trabajo privado, ese es el que genera riqueza para un país. El estado no puede ser el gran empleador de los trabajadores, porque así llegamos al punto donde estamos.

-¿Un período de prueba de 10 meses no es algo excesivo?

-No, absolutamente no, soy empresaria y cuando vos tenés que tomar a un empleado hay muy baja calidad en la preparación de las personas que vienen a su trabajo. Sea por primera vez o en la mediana edad, el tiempo de capacitación de un empleado no alcanza con tres meses, lleva mucho más tiempo la adaptación.

Tenés la primera parte de la capacitación y la segunda de la adaptación lleva más de tres meses para poder entender si ese empleado sirve o no para el puesto.

Va más allá de lo que el empresario necesita, te lo va a decir un trabajador también, se necesita más tiempo y la verdad, no es un gran cambio que a los tres meses para el empleado esté o no como fijo. Por ende, el período de prueba tiene que ser más amplio.

-¿Entonces?

-Estas legislaciones que queremos cambiar y son muy parecidos a los que se llevan adelante en lugares de mucho más desarrollo que en Argentina, donde generar trabajo es muy fácil, y tiene que ser muy fácil contratar, además de despedir. Debe ser muy fácil para un empleado entrar a un trabajo y si no se siente cómodo irse a otro, porque tenemos que tener mucha oferta laboral.