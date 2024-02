Qué falta para que el PRO y La Libertad Avanza unan sus fuerzas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “se viene un nuevo rediseño político” en el Gobierno nacional y adelantó que “se viene una coalición política” entre el PRO y La Libertad Avanza.

En ese sentido, Alejandro Bongiovanni, diputado nacional del PRO por Santa Fe, se explayó al respecto en el programa Metaverso, de Ciudadano News.

—¿Van camino a que se formalice la unificación con La Libertad Avanza?

—Mira, no sé ni siquiera qué va a representar esa unificación. Hoy hay un denominador común que gravita en torno a que hacen falta ciertas reformas, sin las cuales el país no va a salir adelante. “Muchas de las reformas que está planteando el presidente son las mismas que hubiésemos planteado nosotros si nos hubiese tocado ser gobierno. Hay como una afinidad ideológica. No sé aun si el presidente (Javier Milei) va a terminar convergiendo en un inter bloque, en una coalición de gobierno, en algo más pronunciado o menos pronunciado.

—Si es una coalición sería formalizar algo que ya sucede de hecho, ¿no?

—Lo cierto es que nunca se ha hecho una coalición formal, yo soy un institucionalista, a mí me gusta que si hay una coalición de gobierno sea una coalición formal.

—Con el inter bloque pasa más o menos lo mismo, y de hecho actuaron como uno en el debate y la votación de la Ley Ómnibus…

—Nosotros defendimos mucho las cosas que nos parecían bien, y en las otras la verdad es que pusimos reparos. A nosotros nos hacía ruido el tema de las retenciones, entonces, tampoco éramos un espacio tan homogéneo. Las retenciones son malas, yo vengo de una provincia que genera mucha soja. No es mi provincia tampoco, en realidad la generan los dueños de esos campos, los privados generan mucha soja. Había muchos diputados que teníamos una mirada de que las retenciones son malas, y si son malas, hay que sacarlas, no subirlas y, sino bajarlas, y si no las podemos bajar, bueno, no las subamos. Tuvimos buen diálogo con el gobierno, le pusimos nuestras razones y demás. Ahora, en la mayoría de los casos, había una mitad muy pro reforma.

—Por haberlos escuchado en campaña, hoy los une más el enemigo en común que es el kirchnerismo, que la base de las reformas.

—A mí no me gusta el kirchnerismo, por decir un nombre, o vamos más minoritariamente, a mí no me gusta lo que representa Myriam Bregman, que representa una parte del pueblo. Una parte del pueblo que para mí están profundamente equivocados, pero es una parte del pueblo y si yo digo, ellos no son el pueblo, bueno, ahí estoy entrando en un total negacionismo discursivo que a mí no me gusta. No sé si lo único que nos une es un anti kirchnerismo. Yo creo que lo que nos une es más una necesidad de reforma. Estamos viendo un gobierno que viene con mucha energía, pero con mucho desborde institucional, que no tiene experiencia en muchos casos, pero bueno, estamos tratando de empujar para que las reformas pasen. Para mí el norte, a no perder, son las reformas que tienen que salir.