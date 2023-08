Qué dijeron los referentes de la industria Oil & Gas

Este miércoles se celebró en Mendoza el Foro de Metalmecánica, Petróleo y Gas 2023, que fue organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet). El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) estuvo presente en el encuentro y rescató testimonios de los principales de referentes de la industria Oil & Gas.

El secretario General de Petroleros Privados, Gabriel Barroso, destacó “la importancia que tiene el foro para generar vínculos entre las cámaras empresariales, los gremios y el Gobierno para reactivar la actividad industrial”. “Nosotros dentro de la provincia no tenemos la actividad no convencional. Por eso, tenemos que enfocar toda nuestra fuerza al convencional y al petróleo que venimos sacando hace 70 años”

Por otra parte, el presidente de Asinmet, Mariano Guizzo, remarcó que “la provincia de Mendoza tiene mucho potencial para desarrollar, pero tiene mucho por hacer para dinamizar el sector”.

“Hay voluntad empresarial. En el terreno de la política no soy quien lo pueda decir, pero se puede, lo que más necesitamos son más perforadores y más inversiones en nuevas tecnologías. Para mantener un equilibrio natural”, manifestó.

Al mismo tiempo, Mariano Guizzo señaló que “el sector genera más de 8 mil empleos directos” y pidió no dejar caer esta actividad productiva. “La actividad ha sido el motor y el sostenimiento de toda la política pública, no podemos dejar caer esta actividad. No hay que dejar de pensar que el futuro ya llega y la actividad del petróleo y gas tiene que estar bien arriba para que esto suceda”, cerró el titular de Asinmet.

Producción Periodística: Daniel Gallardo