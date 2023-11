Servini confirmó que interceptaron a un joven robando boletas de Milei

La jueza federal con competencia electoral María Servini confirmó que se registró un caso de robo de boletas del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, pero lo definió como un caso aislado.

“Hasta ahora todo discurre con normalidad salvo el caso de un menor de 16 años que fue detenido porque se estaba llevando las boletas de Milei”, dijo Servini a radio Metro.

“Así se hará con cualquiera que haga lo mismo”, anunció la jueza.

El menor de edad fue demorado, se le tomaron los datos y recuperará la libertad rápidamente, más allá de la prosecución del expediente sobre su conducta.

Sobre el eventual faltante de boletas de LLA, la jueza confirmó que “no llegaron” en la cantidad suficiente para garantizar la provisión por parte de las autoridades electorales.

Pero aclaró: “ellos se han comprometido que las boletas las van a acercar cuando falten. Esperamos que cumplan con eso. Tenemos un sistema con algunas boletas que pueden servir para la contingencia. Si tienen que traer boletas y demoran nosotros tenemos un sistema para poder cubrir ese faltante”.

Sin embargo, consultada sobre si podía asegurar que no habrá carencia de papeletas, respondió: “No lo garantizo porque sería arriesgarme mucho, pero pensamos que hay boletas suficientes”.

Servini pidió que las denuncias por irregularidades en el distrito porteño “las tienen que hacer o a la fiscalía de Ramiro González o al juzgado donde funciona la Secretaría Electoral. Es la única forma de poder actuar inmediatamente ante una denuncia y solucionar el tema, si se puede. La rapidez es muy importante en estos casos”.

La jueza descartó la posibilidad de un eventual fraude.

“Puede ser que en alguna mesa haya una irregularidad, pero eso no da para decir que hubo fraude”, reiteró. "Nunca tuvimos una denuncia de fraude, no es que no hablamos de ello, sino que jamás tuvimos denuncia de fraude", completó Servini.

Servini confirmó que las elecciones transcurren con normalidad y que “el sistema está funcionando en toda la Ciudad”.

"También se previene otra organización en la escuela de Fátima Flórez, porque la otra vez hubo problemas. Hay que darle prioridad al votante", detalló la jueza sobre la polémica registrada en las elecciones del 22 de octubre, cuando la institución en la que votó la pareja de Javier Milei cerró sus puertas antes del ingreso de Flórez.