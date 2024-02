Según un reciente estudio de la consultora Reale Dalla Torre, 56,7% de la población adhiere al "rumbo" del país que propone el gobierno de Javier Milei.

Para dar más detalles, Martha Reale, directora de la consultora, afirmó en el programa Metaverso, de Ciudadano News, que “esta adhesión tiene que ver con que había tanta desazón, e insatisfacción con el gobierno anterior, que la ciudadanía aun estando muy mal en este momento o la gran mayoría, están dándole un margen de crédito para que pueda concretar los objetivos”.

No obstante, Reale manifestó que hay algunas señales de alerta para el presidente: “Su imagen positiva es del 59%, prácticamente el mismo porcentaje que lo apoyó en la segunda vuelta, pero después cae al 56%”, dijo y continuó explicando que también consultaron sobre cómo ven el rumbo del Gobierno.

En ese sentido, un 30% de los encuestados manifestó que comparten la visión del Gobierno y están de acuerdo con sus decisiones; mientras que casi el 25% reveló que comparte la visión de Milei, pero considera que el gobierno está plagado de improvisaciones.

El ajuste es otro de los tópicos a considerar, dónde el 72% considera que está aplicándose sobre la gente, y solo un 10% cree que es sobre la casta corporativa y un 7% sobre la casta política.

—Milei reacciona a la quita del fondo de compensación para el transporte por un capricho, porque no le aprobaron la delegación de facultades.

—Todos sabíamos que Milei iba por este camino, por la quita de subsidios y demás, el punto es que lo hace otra vez y repite la fórmula del kirchnerismo, entonces cuando pensamos que Milei gana contundentemente en el interior también tenía que ver con eso, porque desde el interior interpretaban que el gobierno, el kirchnerismo, los habían perjudicado para beneficiar al AMBA. Entonces, no se entiende por qué conspira en contra de su propio electorado. No va a fundir a los gobernadores, sino a la gente. Entonces, ahí está el inconveniente y todos esperamos que vuelva a la cordura, que revea estas medidas porque no solamente son perjudiciales para la sociedad argentina sino para el entorno provincial en su posicionamiento, porque Milei solo cuenta con la adhesión popular, no tiene prácticamente legisladores, no tiene gobernadores, cuando pierda además la adhesión popular se va a quedar sin nada.

—¿Cuál es el punto de equilibrio que puede encontrar Milei para no perder la gobernabilidad y cuál será el punto de equilibrio con la gente?

—Nosotros medimos el margen de tolerancia y solo un 34% de los encuestados decían que podían soportar más de seis meses. Con estos nuevos ajustes, por ahí el que nos decía seis meses termine diciendo dos entonces, es muy difícil hoy poder fijar este margen de tolerancia. Después está el tema gobernabilidad, donde Milei termina metiendo a todos en la misma bolsa: gobernadores que lo han apoyado y gobernadores que por ahí fueron reticentes con el apoyo. Con todos termina manifestando enojo, entonces, tratar de alguna manera de contener el apoyo de los que mostraron buena predisposición es clave para sostener esta gobernabilidad, ahora, si esto no lo hace, ahí me quedo sin argumentos para poder decir cuáles serán las posibilidades de éxito de este gobierno.