Petri: "En Argentina solo crece el empleo público y los planes sociales"

La escalada constante de la inflación y la crisis política y económica profundizan día tras día la interna en el Frente de Todos, que parece perder terreno de cara a los comicios presidenciales.

En ese sentido, varios son los dirigentes opositores que han manifestado, con mayor o menor énfasis, su deseo de candidatearse en las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre del año próximo en la Argentina. Frente a esto, la pregunta que surge es, ¿está preparada la oposición para hacerse cargo del país en el 2023?

“Veo lo que todos vemos, un presidente totalmente desautorizado. En el medio de un Gobierno cruzado por una fuerte interna política, entre la vicepresidenta y el presidente que ella eligió", señaló Luis Petri, referente de Juntos por el Cambio, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

Al analizar la actualidad política de la Argentina, Petri indicó: "Alberto Fernández fue ungido como hecho inédito para la política internacional para la actual vicepresidenta. Sin un plan o rumbo económico, donde claramente el principal problema que tiene que resolver el Gobierno, que es la inflación, no acusa recibo. Toma medidas que alientan a la inflación, que según pronósticos va a superar el 72%, siendo más que en Venezuela".

“Un Gobierno que no reacciona, un presidente que no tiene poder. El presidente es un mitómano consuetudinario porque nos toma el pelo cuando dice que la Argentina atraviesa una crisis de crecimiento. Me hacía acordar a Duhalde cuando decía que los argentinos estábamos condenados al éxito. Claramente, no es el rumbo para salir de la crisis y la pagamos todos los argentinos", advirtió el exdiputado nacional.

-¿Puede haber elecciones anticipadas?

-Espero que el próximo Gobierno sea de otro signo político, pero espero que este Gobierno cumpla con su mandato. Es gravísima la crisis económica y social que vive el país, con más del 45% de pobreza, donde no se genera empleo privado, con 6 millones de trabajadores registrados, donde solo crece el empleo público y los planes sociales.

-Si a esa crisis le añadimos una crisis institucional, también será difícil para el próximo gobierno en esas condiciones, generaría un lamentable precedente que no favorecería la recuperación económica que reclama la Argentina.

-En una encuesta estás bien posicionado para el 2023 en Mendoza.

-Yo no creo que haya que hablar de candidaturas, recorro la provincia y como dije desde el primer día voy a visitar a cada uno de los mendocinos, voy a recorrer los departamentos. Porque para salir de la crisis es necesario generar un plan a medida de los mendocinos, que supere las dificultades en materia de empleo, que supere la deserción escolar, que amplíe la matriz productiva, que genere puestos de trabajo y empleo privado de calidad, que garantice la seguridad de todos.