Educación sin adoctrinamiento: buscan proteger la libertad de expresión

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional presentará un proyecto de ley destinado a reformar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el propósito de combatir el adoctrinamiento en las escuelas.

La medida se debe al video que se hizo viral en el que se observa a veteranos de Malvinas retirándose de un acto escolar en Punta Indio mientras una docente pronunciaba un discurso.

Además, señaló que el Ministerio de Capital Humano establecerá un canal para que padres y alumnos puedan denunciar casos de adoctrinamiento y actividades políticas que no respeten la libertad de expresión, por lo que se les brindará la posibilidad de denunciar cuando consideren que su derecho a recibir una educación adecuada no está siendo respetado.

En declaraciones en Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News, Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional y licenciado en gestión educativa, destacó: “Lo que pasó, con los excombatientes de Malvinas, que fue una imprudencia total, uno dice justo en ese momento lo tenés que decir, con los protagonistas principales adelante. Pero haciendo memoria, cerca del 10 de marzo fue cuando habló el presidente en el Colegio Cardenal Copello, hizo algunas referencias, que si bien algunos medios lo ponían como que había citado la palabra adoctrinar, daba algo así como tanto la escuela pública, fuera de gestión estatal o privada, adoctrinaba, en realidad no emplea esa palabra, pero si hace algo que es más de la escuela norteamericana, que es lavado de cerebro, eso es lo que dijo".

Además, "habló en varias oportunidades de contenidos rojos", eso en relación con "el comunismo, a la izquierda" y demás. "La respuesta que ha tenido de todos lados es que no se puede confundir, educar y adoctrinar porque la educación es más compleja, tiene que ver con el desarrollo personal y social, tiene que ver con una postura en donde se permiten pros y contras, donde puedo debatir, puedo presentar alternativas".

Y amplió: “Está bien lo que dijiste, hablando de una institución que de alguna manera adoctrina, por eso hablamos de doctrina católica, que tiene que ver con una verdad, que toma una institución que está dentro del proyecto educativo y que intenta no salir de eso. Ahí en todo caso cuando se habla de pros y contra se presentan de otra manera".

"Son verdades, en este caso de verdades reveladas, entonces se supone que es la verdad. Este es un tema que hay que analizar cuando uno juega con la palabra adoctrinamiento, pero en general adoctrinar es restringir la realidad a una sola mirada. Es cerrar la posibilidad de explorar otro tipo de respuestas, otro tipo de soluciones".

En general, "muchos los considera como un acto de violencia, uno distinto no puede hablar y hasta se lo puede encarcelar o en algunos regímenes se los puede matar, ya es un tema de gobierno totalitario que también se presenta en sectas, pero no se lo puede equiparar. En realidad, educar da la posibilidad de debate, de disentir, de profundizar", expresó Castro Santander.

Al consultarle si educar para la democracia es en parte también adoctrinar, el licenciando en gestión educativa manifestó: "Claro, el tema de la verdad está un poco entredicho, me acordaba el caso de la docente sacada, que decía cómo van a votar, les decía a los chicos, cómo van a votar, estaba enojadísima y, en ese momento, si bien había mucha gente que estaba enojada por la forma de ella, y ahí surgió nuevamente el término adoctrinar, le habían preguntado a una filósofa y ella dijo 'no es adoctrinamiento' porque lo que estaba diciendo esa docente es verdad entonces, ahí se terminó la discusión".

O sea, "para esta filósofa era verdad lo que estaba diciendo con respecto a la persona a la que se refería, todo lo que está diciendo esa docente era cierto entonces no está adoctrinando, sino que estaba transmitiendo hechos que tenían que ver con la verdad".

Con respecto a si es una exageración del Gobierno hablar de esto o puede ser la punta de un camino que se inicia y para mejorar de alguna manera el vínculo entre alumnos y educadores, Castro Santander expresó: "Estoy de acuerdo con la segunda opción, es fundamental no solo el tema adoctrinamiento, educación versus adoctrinamiento sino muchas otras cosas, en todo caso lo que me preocupa es que seamos tan reactivos, cuando pasa algo inmediatamente ya queremos hablar mucho del tema o inmediatamente esto otro que me parece es más profundo que tocar la ley. Analizar lo tenemos que analizar, lamentablemente quedamos siempre en eso, en hablarlo, forma parte del momento mediático cuándo dura, pero luego no vemos hechos concretos".

Y completó: "“Supongamos que se toque el artículo 11 y 126 como dicen para dar respuestas, no sé si necesariamente hay que ir a la Ley Nacional de Educación, que es del 2006 y ya necesita ser parte de una serie de adecuaciones, de tratar de modernizarla un poco más, por ejemplo, no figura allí nada que tenga que ver con nuevas tecnologías, nuevas pantallas, que es importante, muy poco en relación con los temas de convivencia en general y violencia y ciberviolencia en particular, de eso no hay nada".

“Entonces, si vamos a empezar a tocar la ley, tenemos que hacer una mirada más compleja, más integral de lo que nos está faltando", concluyó.