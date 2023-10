Patricia Bullrich-Luis Petri, concretaron el cierre de campaña en la región de Cuyo

El periplo se había iniciado en San Juan, acompañando al gobernador electo Marcelo Orrego. Continuó a las 17 horas de San Luis, con el primer mandatario electo Claudio Poggi. Para arribar a Mendoza y ser recibida por dirigentes encabezados por el gobernador Rodolfo Suarez y la fórmula electa a la gobernación Alfredo Cornejo Hebe Casado. Además, legisladores, funcionarios y muchos vecinos y encendida militancia.

En el acto el intendente de Capital, Ulpiano Suarez dio la bienvenida a Bullrich con un encendido discurso. Le siguieron en las alocuciones, Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y el candidato a vicepresidente Luis Petri. Todos recibiendo aplausos y cánticos en sus elocuentes reflexiones, sobretodo, cuando Luis Petri, sentencia que así como Cuyo es libre de mosca del Mediterráneo. Es libre también de kirchnerismo tras el triunfo de tres gobernadores electos de JxC y así debe ser el país con el triunfo de Patricia Bullrich.

El subsidio va a las empresas



Antes del acto, Bullrich habló con medios de prensa, entre los que se encontraba Ciudadano.news. Allí, al responder sobre la polémica de los subsidios al transporte, expresó con algidez: “Me parece que en Massa, todo lo hace así.

"En vez de tomar decisiones, el que se vende como un gran decisor mandó un presupuesto al Congreso con una listita donde los diputados tienen que decir, acá este gasto se baja, este no se baja, esto se baja, esto no se baja", expresó la candidata a presidente de la Nación.

"Cuando un ministro de Economía tiene que ir con el presupuesto y decir, este es el presupuesto con el que yo voy a gobernar. Ahora es exactamente lo mismo con los subsidios. En vez de pensar una matriz de racionalidad de las tarifas y de los subsidios en todo el país, porque no están distribuidos de la misma manera".

"Hay provincias que pagan la electricidad mucho más cara que otras, el gas mucho más caro que otras, entonces no hay un verdadero federalismo. Lo que dice es, cada uno haga así su menú. No es así, eso no es serio, no es responsable. Hacete tu menú, si vas o no a dejar de subsidiar el transporte. No me parece serio, además me parece que con eso no se soluciona ningún problema".

"Porque hoy el subsidio no depende de la gente. Hoy el subsidio del transporte lo reciben las empresas, no lo está recibiendo la gente. Con lo cual también es una mentira la que está diciendo. No es que haya una parte del subsidio en las tarjetas de los colectivos o de los trenes”.

Declaraciones de Bullrich



A la pregunta de nutrir su plan de gobierno con experiencias y mujeres y hombres de todo el país, destacó: “Por supuesto, que además llevamos un vicepresidente, pero sí, nosotros creemos que es muy importante que sea un gabinete verdaderamente federal, que las economías regionales no se vean como regionales sino como economías centrales de un país.

"Y en ese sentido todo lo que hace a la economía, a la producción, a la necesidad de pensar los instrumentos desde donde la Argentina exporta la necesidad de pensar en las propuestas o en las experiencias educativas que ha habido en cada provincia, con las experiencias de seguridad".

"Hay muchos funcionarios que vienen con mucha experiencia, que han logrado generar buenas experiencias en sus provincias, así que Mendocinos va a ver seguro”.

intervención de Cornejo"

Cuando se le preguntó si piensa que se pueden revertir el resultado de las PASO y el aporte de Horacio Rodríguez Larreta, tomó la respuesta el gobernador electo Alfredo Cornejo, quien aseguró: “Esto es una coalición que es la única coalición, Milei no quiso competir en las PASO, rechazó todas las competencias. Primero perdió el apoyo de Espert, después quiso competir con otro economista liberal y no le permitieron, nosotros nos tomamos muy en serio esta competencia, competimos en las PASO a nivel nacional porque es de alta institucionalidad hacerlo"

. "Probablemente no se percibió muy claro esa competencia, se lo hizo como una pelea. Ahora no fue una pelea porque quienes apoyamos a Patricia Bullrich en ese momento lo hicimos por convicción y desde hace mucho tiempo. Ahora la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta no podría ser más que positivo y va a impulsar como los tres triunfos consecutivos de Santa Fe, Chaco y Mendoza.

Las previsiones para el domingo



Finalmente y ante la pregunta de ciudadano News sobre su sensación para los resultados del próximo domingo e ingresar a una segunda vuelta, Patricia Bullrich afirmó:

“Yo creo que en este momento estamos todos los candidatos sin información porque a la mayoría de las encuestadoras no les fue bien en la anterior elección y en esta dijeron que no querían medir porque más del 40% de los encuestados no están contestando".

"Creo que nosotros tenemos una sensación que nos trasmiten todos nuestros dirigentes en todo el país, que Juntos por el Cambio está muy fuerte, que ha crecido mucho, que tiene una buena performance así que todos partimos de lo que fueron las paso y nosotros en las primarias salimos segundos, ahora aspiramos a salir primeros”.



Producción periodística: Daniel Gallardo