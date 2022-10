El conocido consultor político Jaime Durán Barba, que consagró el triunfo presidencial de Mauricio Macri criticó al oficialismo por la aceleración de la inflación.

En declaraciones radiales, el analista manifestó que “el Gobierno debería tomar en serio que hay una inflación descomunal, una situación de angustia en la gente terrible y que si no hace algo van a terminar en un estallido social de proporciones inauditas”.

Y expresó que es “absurdo que un Gobierno esté promoviendo el caos en una época en la cual todo puede volar en pedazos, porque la sociedad occidental actual está en una situación crítica, por lo tanto, no debe jugar con fuego en un bosque seco”.

Durán Barba remarcó que “estamos en un momento de crisis profunda de las democracias representativas de occidente. No he visto otro Gobierno que juegue con tanto entusiasmo, con locuras como el Gobierno argentino”.

Para el analista, el expresidente Mauricio Macri busca una candidatura para intentar volver a la Casa Rosada en 2023 y afirmó que, si no lo logra, debería “posicionarse para ser secretario general de las Naciones Unidas”.

“Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo. No creo que sea necesario hacer tanto jaleo para tener importancia dentro del PRO, ya que es el fundador”, sostuvo el asesor. A su vez, señaló que “las cosas no están muy bien” dentro de Juntos por el Cambio y afirmó: “Los políticos tienen un ego demasiado grande y es hora de bajar un poco el culto a la propia personalidad, dialogar y entender que hay diversos grupos, diversas personas y ninguno tiene el monopolio de la verdad”.

“Me lo imagino a un Macri, si no es Presidente, posicionándose para las Naciones Unidas. Toca ahora que un latinoamericano sea secretario general y el expresidente sería ideal para ese tipo de posición”, concluyó.