Omar de Marchi habló sobre cómo sigue la Ley de Bases

La Ley de Bases sigue siendo debatida en las comisiones del Senado de la Nación. Para conocer más respecto al proceso de negociación que se llevan adelante, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con el secretario de Relaciones Parlamentaria, Omar De Marchi.

“La verdad que todavía no está cerrado”, aseguró y explicó que “no hay dictámenes todavía ni para la ley bases ni para la ley fiscal. Esto va a suceder la semana que viene y allí veremos cuántas son las firmas y cuántos son los números que se vislumbra.

"Si hubiera alguna modificación o en la ley bases o en el paquete fiscal tiene que volver a Diputados, pero no es más que una semana más que se pide porque ya Diputados no lo puede volver a discutir el tema, y no solo discutir por sí o por no, si acepta la modificación el Senado o insiste en la sanción original de la media sanción que fue al Senado, así que creo que hay que esperar una semanita, tipo miércoles o jueves vamos a tener una definición más cercana de lo que va a pasar”.

Respecto a la falta de presencia de los legisladores de Unión por la Patria, consideró que no se debe “dejar pasar el detalle que los senadores de Unión por la Patria o el peronismo no participaron con la excusa del paro, una situación insólita. Que los senadores hagan paro, no sé a qué responde” y remarcó “no les pueden descontar, como le descontaría a cualquier empleado que no fue a trabajar. Eso es un abuso de poder que hacen ellos el día de hoy al no ir a trabajar a la comisión”.

“Demuestra algo, que en el fondo, es lo que persigue el peronismo en el Congreso, que es obstaculizar porque no es que están proponiendo esta alternativa, no definitivamente lo que hacen es, esto que propone el Gobierno no suceda”, consideró De Marchi.

“Es lo que pasó en la Cámara de Diputados, no hubo un dictamen alternativo, hubo un dictamen de rechazo a lo que el gobierno planteaba. Es como que me parece que no hay que tomarse muy en serio lo que está planteando el peronismo en el Congreso, porque el único objetivo es dilatar, obstaculizar, romper, no dejar que esto arranque. Por lo tanto, reitero no es seria la posición de ellos”, analizó.

La ley en el Senado

“Evidentemente, ha habido una discusión muy profunda en Diputados. Uno debe suponer que la discusión en senadores debería ser más corta, pero también es cierto que recién esta semana entró en senadores, se habilitó la discusión antes de ayer, se ha discutido ayer, antes de ayer han ido referentes del Ejecutivo a explicar, por lo tanto, si hubiera dictamen la semana que viene sería súper rápido”, explicó De Marchi

“Caer no se cae”, defendió y luego añadió: ”Hay dos opciones: o se ratifica lo que se aprobó en Diputados, sin tocar ni una sola coma, entonces se transforma automáticamente en ley, o se sugieren algunas modificaciones, en ese caso vuelve a Diputados y luego Diputados tardará una semana más y definirá si se aprueban las modificaciones del Senado o se insiste con la sanción original de Diputados. Son las únicas dos decisiones que puede tomar diputados”, por lo que consideró que “dentro de los 15 o 20 días el proyecto de ley bases debería ser ley”.

El paro general

“Hay que decir que este concepto de paro general, no existe prácticamente en otros países. Lo que existen son paros fuertes de alguna actividad determinada que se encuentra afectada por alguna situación y que defiende a los trabajadores”, comenzó y luego desarrolló: “Acá en Argentina esta cuestión del paro general es como que se generaliza y lo que pretenden es gobernar, porque cuando escucha, ahora está la conferencia de la CGT, ellos surgieren medidas de gobierno".

"Confunden la defensa de sus trabajadores con el ejercicio de poder. Eso es lo que tanto daño nos ha ocasionado en la Argentina durante décadas, que ha hecho que tengamos hoy una precariedad laboral del 50%. La mitad de los trabajadores no tienen hoy beneficios por esas falsas conquistas que cierto sector de gremialismo dice haber conseguido y que, en el fondo, lo único que han hecho es excluir a más gente del mercado laboral”.

“Esto es un paro político. En apenas 5 meses de gobierno, un poco menos, ya lleva dos paros generales. En el gobierno de Alberto Fernández, uno de los peores gobiernos que los argentinos, recordemos que no hubo ni uno solo, cero”,añadió.

“Lo que el Gobierno está intentando hacer es lo que dijo en campaña, que fue validado por el 56% de los argentinos. Nunca antes un presidente dijo en campaña todo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. Incluso promesas de campaña que eran duras, porque todo lo que dijo, lo de plata, motosierra, eliminar gastos públicos improductivos, lo dijo en campaña".

"No lo está haciendo ahora y en campaña dijo "olvídense, todo va a ser color de rosa", pero hay que dejar gobernar a este gobierno que acaba de arrancar y está intentando poner a la Argentina de pie, transparentar la economía, vincularnos nuevamente al mundo. Pero enfrente hay una Argentina que quiere quedar atada al pasado”, concluyó De Marchi

Te invitamos a escuchar la nota completa: