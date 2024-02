Nuevo cruce entre Milei y Torres: "No puede leer un contrato"

La controversia que se generó luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresara que el gobierno de Javier Milei no le envió los fondos correspondientes a la coparticipación sumó un nuevo capítulo este domingo.

El presidente Javier Milei expresó su opinión sobre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, describiéndolo como "un pobre chico" y afirmó que es una "víctima" del deterioro del sistema educativo en Argentina.

Según Milei, "Nachito no la vé" y añadió: "Es un pobre chico que no puede leer un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", comentó el mandatario durante una entrevista televisiva.

El presidente explicó que la provincia tomó deuda con garantía de coparticipación y que al hacerlo, cuando reciben la coparticipación, se descuenta la parte destinada al pago de la deuda y luego les llega el remanente.

"Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación en Argentina y no puede leer un contrato el pobre chico".

Fiel a su estilo, concretó de manera irónica: "Es una discusión muy de cabotaje, vengo de estar en una convención internacional, vengo de estar jugando la final de la Champions League, y venir a discutir con amateurs que no saben leer".

A las palabras del Presidente, Torres contestó que "el gobierno central evidentemente no sabe leer la Constitución, mucho menos un contrato".

En medio del contrapunto por los recursos, Torres aseguró que "más allá de las dificultades económicas, está garantizado el inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo" en la provincia.

El viernes pasado, Torres reiteró que el Gobierno no habilita a una propuesta de canje de deuda presentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de 13.000 millones de pesos otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y desafió: "Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Ahí te quiero ver".