El tenso ida y vuelta de Javier Milei con el gobernador de Chubut

Luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le reclamara a Nación una suma de $13.500 millones correspondientes a la coparticipación y señale que " si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces, no entregará su petróleo y su gas ". El ministro del Interior, Guillermo Francos, indicó que "No se retuvo nada ilegal ”, Posteriormente fue el propio presidente, Javier Milei, quien salió al cruce del mandatario sureño.

Inmediatamente llegó la respuesta del Gobernador chubutense, "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".