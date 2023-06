Mónica Frade sobre Chaco y Jujuy: “Son hechos típicos de feudos"

El país está convulsionado luego del femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco y de la reforma (entre gallos y media noche) de la Constitución provincial en Jujuy.

En ese sentido, Mónica Frade, diputada nacional por la Coalición Cívica (JxC), habló en el programa Metaverso de Ciudadano.News y reflexionó sobre dichos acontecimientos.

“Son hechos típicos de feudos. En los feudos sucede eso, sucede casi silenciosamente todos los días, porque cuando pasa esto, luego la gente sale a decir 'sabíamos de esto hace mucho tiempo', es decir que la gente de esos lugares está sometida a eso y tristemente tiene que haber un hecho de estas características para que se marque un antes y un después”, opinó la diputada.

Con relación al femicidio de Strzyzowski, Frade presentó un pedido de informes al Gobierno para saber cuánto dinero en concepto de "fondos" se le giró al clan Sena. Y también se solicitó citar a la Cámara baja a que den explicaciones el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y, la ministra de Desarrollo Social, Víctoria Tolosa Paz.

“Nosotros sabemos que la impunidad fue cubierta por el gobierno de (Jorge) Capitanich, esto nos queda absolutamente claro, de hecho, siguieron girándole fondos cuando ya Cecilia estaba desaparecida”, reveló Frade.

Y agregó: “También he pedido como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, poder constituir la Comisión en Resistencia para recibir informes, no solo de las familias, sino de personas que, teniendo conocimiento de hechos, no les dan garantía darlos a la justicia en ese lugar”.

En tanto, consideró que el hecho “no solamente tiene que ver con el dinero y con lo que hacía con el dinero la familia Sena, sino además la cobertura que ha tenido el gobierno de Capitanich”.

Durante la entrevista, Frade también hizo hincapié en que “la justicia en estos feudos está amañada”, pero “muchas veces el poder ciudadano se levanta, y hace que la justicia se sienta presionada y haga lo que tiene que hacer”, sentenció.

Y por último reflexionó: “Estos feudos que nacen y que se consolidan a lo largo de décadas no terminan de un día para otro, requieren mucho compromiso de todos y de la política, sobre todo”.