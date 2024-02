Mónica Fein: "Todos los gobiernos nacionales han castigado al interior"

Luego de que el Gobierno nacional decidiera eliminar el Fondo Compensador del Interior, por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos fuera del AMBA, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la dirigete del Partido Socialista Mónica Fein, diputada nacional por Santa Fe, para conocer la realidad y el impacto que tendrá la medida en su provincia.

-¿Qué piensa sobre los escraches por Twitter del presidente Milei? Pasó lo mismo en el gobierno kirchnerista...

-Sí, pero eso era anónimo y si bien se lo adjudicábamos al kirchnerismo, la verdad no se animaron a tanto, porque esto era reposteado y declarado por el propio presidente, es decir, hay que reconocer la diferencia de poder con un presidente que dice que hay traidores. La verdad, hasta uno piensa si adeptos a ese presidente considerándolos traidores van a tener actos de violencia y le sumó lo de empezar a castigar.

-¿Qué piensa sobre la decisión de eliminar el Fondo Compensador del Interior?

-Fui intendenta de la ciudad de Rosario y sufrí mucho siempre con el transporte. La verdad es todos los gobiernos nacionales han castigado al interior, todos los gobiernos han tenido una actitud de subsidiar a Capital Federal y el Gran Buenos Aires y no al interior.

-Milei reaccionó como un nene caprichoso...

-Sí, pero como presidente tiene mucho poder para influir en la institucionalidad de Argentina y en la vida de los argentinos, porque nadie puede pagar un transporte de esa magnitud.

-En el tema narcotráfico, ¿el gobernador Maximiliano Pullaro y los rosarinos han visto algún cambio?

-De los 664 artículos que tenía la Ley Bases, no había uno solo que hablara de narcotráfico. Sí había un artículo de seguridad que tenía 19 artículos contra las manifestaciones, los piquetes, los cortes de salida de las empresas, lo que se llama la protección ante la acción de la policía. Lo que uno llama gatillo fácil, ningún artículo del narcotráfico. En el recinto, como se acordaron de que la verdad tan importante era, a viva voz el informante agregó un inciso que decía fortalecer las fuerzas de seguridad nacional para la lucha contra el narcotráfico. No estaba en el dictamen, no estuvo en las comisiones, no vino inclusive la ministra a hablar sobre ese tema. Es decir, hay una desproporción entre lo que está pasando y lo que el presidente quería sacar en esa ley.

-¿Entonces?

-Es un flagelo lo que se expresa violentamente en Rosario. Pero el narcotráfico es un problema nacional y no hay nadie en un barrio que no vea el consumo de sustancias. Cuando hay consumo, hay venta y cuando hay venta, hay narcotráfico. Sucede que en Rosario se da en forma violenta, pero el narcotráfico es un problema que se ha instalado en Argentina. El que quiere mirar que es un problema de Rosario no entiende lo que está pasando con el consumo de sustancias en todo el país. En Rosario se expresa con mucha violencia, se ha llevado la vida de miles de personas. Es un problema que solo nos atañe a los rosarinos y ojalá podamos entender que tenemos que trabajar juntos para proteger la vida y el desarrollo de nuestros niños. Con mejorarles la calidad de vida porque toda cuestión que quite esperanza y oportunidad hace que el narcotráfico se meta más en nuestra vida cotidiana.