Milei volvió a criticar al Papa e insistió con que no negociará con China, Rusia y Brasil

Luego de calificarlo como "el representante del maligno en la tierra", el candidato a presidente, Javier Milei, volvió a apuntar contra el papa Francisco al considerar que “está del lado de dictaduras sangrientas”.

En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien viajó al país la semana pasada para conocer a más postulante más votado de las PASO, el libertario no dudó en afirmar que el Papa "juega políticamente" y señaló que "tiene una fuerte injerencia política".

El Sumo Pontífice, prosiguió Milei, "ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como (Fidel) Castro o (Nicolás) Maduro", y remató: "Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas", según detalló Ámbito.

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana", enfatizó el candidato presidencial, y lo acusó de ser "condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos".

Al igual que en otras oportunidades, el libertario criticó la visión política y económica del jefe de la Iglesia vinculada a la idea de desigualdad. "Es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado", agregó.

Sobre el aborto

El candidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", al tiempo que lanzó duras críticas al Ministerio de la Mujer.

"Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación", inició Milei al ser consultado sobre el tema por el periodista estadounidense.

Sobre los “comunistas”

El ultraderechista Javier Milei reafirmó que si es electo presidente, no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, (Vladimir) Putin no entra ahí, Lula no entra ahí", indicó Milei en la entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, indica Télam.

El reportaje audiovisual fue difundido a través de la cuenta de Twitter del periodista conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano, donde se vio al candidato de LLA responder en español a las preguntas que eran formuladas en inglés.