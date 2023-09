Diana Mondino, eventual titular de la Cancillería argentina, en caso de que Javier Milei llegue a la Presidencia, fue entrevistada por el medio inglés The Telegraph sobre el derecho a la autodeterminación de los habitantes isleños y dijo que: "Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto".

En base a esto, el repudio por parte de diversos sectores no tardó en llegar. Federico Storani, exministro del Interior y exdiputado nacional radical, firmó una carta de rechazo junto a otros referentes, y en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano News, manifestó su postura.

-¿Una declaración como la de Mondino se podría interpretar como renunciar a la discusión de la soberanía de Malvinas?

-Las expresiones son extremadamente graves, porque desde mi experiencia personal, cuando fui muchos años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, los británicos utilizan muchísimo cualquier tipo de declaración que puede haberse hecho en territorio de la Argentina o por ciudadanos argentinos que relativizan los derechos que tenemos soberanos sobre las Islas Malvinas. Una mujer que tiene un lugar relevante y que según se dice podría llegar a ser una futura canciller del país es doblemente grave, mucho más grave.

-¿Cuál es el mensaje de fondo?

-Hay una cuestión que es imperdonable por ignorancia, porque el debate histórico después de la resolución 2065 de la ONU del 1965, que tomó a esta cuestión como una cuestión claramente colonial en la disputa de Malvinas y que, además, la calificó dentro del desmandamiento territorial, por lo tanto, no va el procedimiento para llegar a un acuerdo de la autodeterminación de los pueblos, que fue un hecho de fuerza producido en 1833 que cercenó parte del territorio que correspondía a la Argentina. El debate siempre fue que los británicos planteaban, incluso algo menos que lo que ha dicho esta mujer, respetar los deseos y por esa vía intentar colar el principio de autodeterminación. En este caso, ella habla de la libertad y los derechos que tienen los isleños, es decir, que podrían decidir su futuro, cosa que nosotros hemos negado permanentemente y si hemos dicho que hay que respetar sus intereses y que la Argentina está dispuesta a hacerlo. Esto es de una enorme gravedad, enorme ignorancia y diría antipatriotismo.

-Milei ha manifestado públicamente que se siente identificado con Margaret Thatcher, quien fue clave en la guerra de Malvinas, y obviamente, esa declaración coincide con la de Diana Mondino, ¿si llegasen al poder, qué podríamos esperar de una política internacional de este estilo?

-Uno debería preguntarse cuál es la razón, que ya no existen tantas razones geopolíticas como en el momento en que se produjo la ocupación, porque en ese momento todavía no existía el Canal de Panamá que conectaba al oceánico Pacífico del Atlántico entonces, el control estratégico de Malvinas era para el Estrecho de Magallanes y su proximidad y también el paso del Atlántico al Índico, está en un lugar bastante estratégico, pero eso ya no tendría el mismo valor estratégico, pero sí enormes riquezas, no solamente potencialmente recursos energéticos importantes, sino algo tangible y que los están explotando y son los recursos pesqueros. Ellos dan licencia de pesca a los isleños y lo que está depredando es el mar argentino y lo hacen desde las Islas Malvinas por esa ocupación ilegal. Entonces, éstas son las razones verdaderas y económicas. El problema es que el Reino Unido tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces tiene derecho de vedo, que lo ejerció incluso durante el propio conflicto, ante la posibilidad de un plan de paz que había movido el presidente de Perú de ese momento, Fernando Belaúnde Terry. Si llegara al gobierno Milei y esta señora, admirador de Margaret Thatcher, que fue la ideóloga de la revolución conservadora y llegó a considerar, porque está documentado durante el conflicto de Malvinas, utilizar armamento nuclear para bombardear la zona de Córdoba, que era la zona donde se producía material de aviación, sería un fenomenal retroceso y extremadamente peligroso.

-¿Cómo ve este trayecto a las próximas elecciones donde tenemos un escenario de tercios y está marcando la cancha Javier Milei y la posibilidad de un balotaje?

- Un escenario de tercios extremadamente complejo, yo apoyé la fórmula de Rodríguez Larreta- Morales y tuvo un resultado y estamos ahora en la disputa de las elecciones para el 22, pero al menos entre este sector y el sector de lo que expresa el actual gobierno, aun con todas las diferencias que podemos tener, existen algunos lineamientos que deben intentar preservarse, lo que señalé por ejemplo, porque realmente el peligro en ciernes para la democracia argentina es esta alternativa que aparece de Milei.