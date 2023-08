Milei fue el último precandidato en votar y denunció robo de boletas

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue a votar en la UTN ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los últimos precandidatos en votar y también tuvo problemas con el voto electrónico.

Por este motivo, el libertario se quejó del doble sistema porteño: “Esto pasa por andar improvisando”. Y aseguró que con el voto electrónico buscaron sacar una ventaja.

“Cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente; la forma en la que se instrumentó el voto por parte del Gobierno de la Ciudad fue muy improvisado y ahora lo pagamos nosotros”, señaló.

Asimismo, indicó que la única manera de cambiar la realidad es yendo a votar: “El sistema se modifica votando. Si no les gustan cómo están las cosas, vayan y voten”.

Finalmente, concluyó: “Argentina lleva 100 años fracasando, en especial los últimos 40 y 20 años con lo cual es un comentario propia de la casta aferrada a sus privilegios”.

Javier Milei denunció robó de boletas

A través de su cuenta de X aprovechó para denunciar y contar qué hubo robo de boletas: “Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!”.