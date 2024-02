Milei estalló contra los diputados: "Son un conjunto de delincuentes"

El presidente Javier Milei explotó de bronca luego de que la Cámara de Diputados rechazó gran parte de los incisos del Capítulo sobre Reforma del Estado, contenido en la Ley Ómnibus, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y que ahora volverá a comisión. El mandatario, como consecuencia, sostuvo que los diputados son "delincuentes".

"Yo di la orden de que retiraran el proyecto", dijo Milei desde Israel en un encuentro con empresarios organizado por la organización Fuente Latina.

Después de una reunión con empresarios en Jerusalén, Milei reflexionó sobre el proceso legislativo y tachó a los diputados de la oposición como "delincuentes".

"En la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como la llamamos, ese grupo de delincuentes que buscan empeorar Argentina, que no están dispuestos a renunciar a privilegios, empezaron a desmantelar nuestra ley para mantener los mecanismos mediante los cuales roban a los argentinos, y en ese sentido, ordené retirar el proyecto", reveló.

Y añadió en esa línea: “El motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque”.

Milei además confirmó que él mismo dio la orden de levantar la sesión en Diputados. “Prefiero que no salga nada antes que una mala ley que siga defendiendo a los políticos corruptos”, reiteró.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, dejó entrever que tenía conocimiento sobre lo que sucedería en el Congreso, y que utilizó la negativa de los diputados para "exponerlos" ante la sociedad, por lo que retuiteó un posteo con los nombres de los legisladores que votaron en contra".

El líder lo denomina "principio de revelación", respondiendo a un usuario de la red social que afirmaba que "Milei ganó otra batalla". "Aquí uno que lo está viendo... Se llama 'principio de revelación'", detalló Milei.

Después de volver al punto de partida, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el Gobierno está considerando si continuar con el tratamiento de la ley. "El debate ya ha tenido lugar. Pasamos a las votaciones, si es que se decide continuar con el tratamiento de esa ley, algo que aún no hemos resuelto", afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia.

"El Gobierno está tranquilo, gobernando con los recursos actuales y con resultados macroeconómicos razonables, por lo que discutiremos la posibilidad de seguir tratando los temas incluidos en la ley y que son importantes para el país", agregó.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del revés de la mega ley, la administración puede garantizar la meta de equilibrio fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que "la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico ni nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales".