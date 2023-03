Miguel Pichetto : "Quiero ser presidente porque tengo una mirada capitalista"

En un acto en la sede del sindicato de Gastronómicos de la Ciudad, Pichetto encabezó la presentación de la mesa federal de su partido.

“Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad”, destacó el rionegrino.

"El Instituto Nacional Indígena le da tierras a cualquiera. El concepto de pueblo es colectivo, algo que está en la Constitución. No hay nadie pidiendo tierras de manera individual y estamos frente a un escenario de fragmentación", analizó.

Sobre la denuncia, en declaraciones a la prensa tras el acto, sostuvo: "Me voy a defender en la Justicia. Los mapuches no son pueblos originarios del territorio argentino. Es un pueblo invasor que vino de la Patagonia chilena. Este es un debate histórico que estoy dispuesto a dar con cualquiera que se me cruce en el camino".

"Si soy Presidente, el narco no va a ganar en la Argentina. Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales", evaluó Pichetto sobre la polémica alrededor de la amenaza contra Lionel Messi.