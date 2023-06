Pringles: "Estamos esperanzados hemos hecho una buena elección"

En el búnker de La Unión Mendocina se mostraron muy esperanzados teniendo en cuenta que habrían hecho una buena elección. Si bien, las primeras informaciones indican que el frente Cambia Mendoza se impone en las elecciones PASO, para el bloque de Omar De Marchi, esta jornada es histórica.

Ariel Pringles, precandidato a senador por el 3er distrito, manifestó a Ciudadano News: "Estamos muy esperanzados. Estamos contentos. Ha sido para nosotros una gran jornada, los resultados son muy poco como ustedes saben, este sistema está haciendo mucho más lento y además preveíamos que íbamos a tener los números tarde, pero lo poco que nos ha llegado y los que nos van diciendo, nuestros fiscales, nos pone contentos".

Y Agregó: "Estamos esperanzados. Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Creo que la Unión Mendocina ha venido para quedarse y que por supuesto el desafío es seguir mejorando para la próxima".

"Yo no tengo claro los números, pero no tengo duda de que Omar De Marchi iba a ser de los más votados, no tengo ninguna duda por lo que nos estamos enterando por las cosas, que vamos viendo por la sensación y por lo que en principio empieza a llegar a nuestros conocimientos es que nos estamos consolidando como la segunda alternativa".