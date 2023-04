Mediante su cuenta de Twitter el ex intendente de Luján de Cuyo y actual diputado nacional, Omar de Marchi, anunció que Daniel Orozco, intendente del departamento de Las Heras, será su compañero de fórmula en la carrera para tomar las riendas de la provincia de Mendoza.

La noticia sorprendió a los mendocinos debido a que no se había planteado ninguna pista al respecto de esta alianza y también dada la cercanía del cierre de las listas oficiales. El primero en anunciar la noticia fue el lujanino De Marchi quien en sus redes sociales mostró una foto con el intendente de Las Heras a la que acompañó con el siguiente texto: "En La @UnionMendocina somos más: ¡Bienvenido, @mdanielorozco! Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a Vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza.

Minutos más tarde el actual intendente de Las Heras publicó en la misma red social: "En la @UnionMendocina somos más. Por eso, decidí sumarme como candidato a Vicegobernador de Mendoza y acompañar a @omardemarchi en este camino. Juntos aportaremos experiencia, conocimiento y mucho impulso. ¡Los tiempos que vienen serán buenos!. El texto fue acompañado por la misma fotografía que ya había subido su compañero de fórmula.

Daniel Orozco se mantuvo muy activo en Twitter durante las últimas horas y el posteo anterior al anuncio mostró declaraciones que quizá, sugerían lo que se estaba gestando. El intendente colocó en la red del pajarito: "Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos. Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto. Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas".

Los comentarios en redes sociales han sido variados. De seguro, esta noticia, será una de las más fuertes que dejará el cierre de listas para la elección de Gobernador y Vicegobernador de Mendoza.