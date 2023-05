Mendocinos por el Futuro, el espacio que lidera Luis Petri y que competirá contra Alfredo Cornejo en las PASO de Cambia Mendoza, se caracteriza por estar conformado por personalidades que vienen del ámbito privado y que tienen la intención de cambiar la política mendocina desde su experiencia.

Matías Bertona es un claro ejemplo de esto. El enólogo, de 39 años, y muy reconocido en el ambiente vitivinícola, aspira a ser el candidato a intendente de Luján de Cuyo. En la vereda de enfrente estará el funcionario provincial Natalio Mema.

“La idea es pasar del sector privado a aportar nuestro granito de arena”, dijo Bertona en diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano.News.

- ¿Por qué tenés ganas de meterte en el barro de la política?

- Fue difícil, porque vengo de una familia tradicional vitivinícola que trabaja en el sector desde 1896, italiana, que se instaló en Luján de Cuyo y se dedicó a laburar la tierra de lunes a lunes. Yo soy la quinta generación, crecí con eso. Entonces la verdad es que me costó, dije que no inicialmente. Yo tengo una hija adolescente de 17 años, y mi vida y mi trabajo están dedicados a la vitivinicultura, he trabajado en California (EEUU), en Napa Valley, trabajando para empresas de allá y acá. Pero un poco la desesperación de las generaciones de nuestros hijos adolescentes que nos plantean: ‘papá, nuestra generación detesta la política, nosotros queremos irnos del país’. Y la verdad por esto me dan más ganas de aportar mi granito de arena. Con la riqueza natural que tenemos y el capital humano, que creo que es el más importante que aún tenemos los argentinos y los mendocinos, es muy triste ver que hay chicos que no tienen qué comer.

¿Con qué te encontrás cuando recorrés Luján?

Luján de Cuyo es un departamento centenario dedicado a la viticultura y en el mundo el malbec es símbolo de calidad, de trabajo bien hecho, de respeto. Creo que Luján tiene un potencial enorme y si bien dentro del resto de los departamentos está ordenado y la gente está conforme con lo que se viene haciendo, creo que tiene un potencial enorme de desarrollo y realmente lo que he notado es que hay una diferencia del río Mendoza hacia el sur y del río Mendoza hacia el norte en lo que son servicios, cloacas, alumbrado, asfalto... En “plandemia” (SIC) empezamos con un grupo de amigos a ayudar a chicos, niños con necesidades básicas insatisfechas, sin techo; luego, con chicos con discapacidad, también empezamos a asistirlos, y así nació un poco la idea de prestarle atención a lo social.

Te están escuchando los lujaninos y lujaninas, ¿qué les querés decir?

En Argentina se necesitan dólares para el desarrollo, para la salud, para la educación. Y este año se exportó menos que el año pasado en cantidad y en volúmenes. Entonces, si nosotros en Luján de Cuyo estamos exportando menos, cuando es lo que más necesitamos, algo estamos haciendo mal. Voy a trabajar para que todos tengamos la misma calidad de servicio en todo el departamento y podamos ir a un Luján mejor entre todos.