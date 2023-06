“Luis Petri sería un muy buen candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich”

Pasaron las PASO en Mendoza, y pese a que Luis Petri no ganó la interna dentro del Frente Cambia Mendoza, resultó ser el precandidato a gobernador que mejor posicionado quedó en la escena política por el importante número de votantes que lo apoyó.

En ese sentido, Patricia Giménez, su compañera de fórmula, habló con el programa Metaverso por Ciudadano News y no solo aseveró que Petri descarta volver al Congreso, sino que él mismo la propone para que ella represente a Mendocinos por el Futuro en cargos legislativos.

“Es una propuesta que ha hecho Luis, para demostrar que nuestro espacio queda integrado después de sacar el 40% dentro de Cambia Mendoza”, dijo Giménez, y agregó: “Él no estaba haciendo esto para ser diputado nacional, sino para ser gobernador y si no se ha dado ahora será en el 2027 y quiere seguir trabajando para eso”.

-Además, Luis Petri tiene memoria, porque en ese mismo espacio lo llamaban "candidato de papel".

-Sí, las encuestadoras daban cualquier número. Cuando estuve en el Congreso, presenté una ley sobre ese tema que no salió, pero la seguiremos impulsando, porque no solo por este caso, sino en general las encuestadoras que hacen encuestas políticas son vergonzosas.

Por ejemplo, vos das una opinión en la radio y es tu opinión, pero cuando hablás sobre la opinión fundada en una encuesta, estas sobre una base científica, entonces, ahí es más grave, estoy cometiendo una especie de delito y es lo que queremos mostrar para que los encuestadores dejen de hacer estos juegos en función de quién paga la encuesta.

-Sobre la propuesta de Luis y un posible cargo, ¿qué rol te gustaría desempeñar a partir de las nuevas elecciones en la provincia o en la nación?

-Primero, estoy feliz de acompañar y seguiré acompañando el proyecto de Luis Petri gobernador, quizás será en el 2027, porque es lo que necesita la política de Mendoza, una persona joven, con muchas convicciones, ideas muy claras en los temas que más le interesan a la gente y por eso lo acompañé desde el año pasado sin aspirar a ningún cargo.

Su propuesta la asumo desde ese lugar con muchísima alegría porque es para el espacio, pero los lugares técnicos siempre me han gustado entonces, no tendría problema de estar en otro lugar, pero creo es un muy buen lugar para nuestro espacio.

-Además, lo han ganado desde las urnas y hablaría de la verdadera integración del frente Cambia Mendoza si no queda como que Cambia Mendoza es el radicalismo cornejista y se termina ahí...

-Lo que corresponde con el 40-60 es que tengamos dos candidatos a diputados, que definamos nosotros, quiénes serán y que se integren a la lista, eso me parece es lo que esperamos que suceda la semana que viene.

-¿Creés que Patricia Bullrich, quien estuvo en el búnker de Cornejo, se fue con otra imagen de lo que es el mapa político de cara al 24 de septiembre?

-Hubo un error no solo de Bullrich sino de Larreta de como ellos están jugando a nivel nacional dentro del frente, de no trabajar con las dos listas del frente. No dijimos nada en el momento porque me parecía que era algo de lo que se tenían que dar cuenta ellos, pero la verdad no nos ayudaban las encuestas, éramos un no existente para las encuestas. Queríamos que la gente se diera cuenta de que éramos un espacio que teníamos peso, independientemente si venían o no a levantarnos la mano.

-Julios Cobos lanzó la posibilidad de que Luis Petri acompañe en la fórmula a Patricia Bullrich, ¿lo ves factible?

-Sería un muy buen candidato a vicepresidente porque tiene la experiencia, le aportaría juventud a la fórmula, experiencia en el Congreso, pero obviamente ahí juegan intereses del peso político que necesite Patricia en alguna provincia. Si en realidad va a elegir por un perfil que necesita para la cámara, creo que es la mejor persona, por ahí hay provincias grandes que uno tiene, dice tengo que armar una fórmula que tenga peso en el interior y por ahí necesite una provincia más grande, pero como compañero de fórmula es el mejor compañero que podría llevar Patricia Bullrich.