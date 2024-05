Elecciones del PRO en Mendoza: nuevas medidas para garantizar transparencia

El proceso electoral del PRO de Mendoza que desembocaba en la elección del 2 de junio, fue paralizado por fuertes determinaciones que tomó ese partido a nivel nacional, en coordinación con el interventor en la provincia, Diario Nieto. Estas determinaciones surgieron tras la intervención y disolución de la Junta Electoral de la Provincia y disponer que el 30 de junio se vote.

Sobre el porqué se llega a las medidas extremas, esto expresó a Ciudadano.News, la diputada Laura Balsells Miró: "Hubo una serie de irregularidades y procesos desde el día 19 de abril que se presentaron las listas con sus avales correspondientes, pero faltaban algunos certificados de buena conducta en ambas listas".

"Se esperó durante 48 horas y se regularizó todo, pero a pesar de ello se impugnaron por parte de la Junta Electoral, entonces recurrimos ante esa impugnación a la Junta Electoral Nacional del PRO y ellos resuelven que cada una de las partes pueda presentar lo que faltaba", añadió.

Tras esa serie de terminaciones que tomaron en la junta electoral, este es el camino político que se asumió: "No acataron la resolución del juez y volvieron a bajar las listas. Nosotros consideramos que no hay buena fe y que lo que se desea del otro lado es que no compitamos, que no haya elecciones justas y equitativas. Nuestro interventor resolvió que se deshace esa Junta Electoral y se conforma una nueva para el PRO Mendoza".

Al respecto de cómo quedó conformada la nueva Junta Electoral, resaltó: "Va a estar conformada por una persona que representa a Propuesta Federal, una persona que representa a la Lista Amarilla y una persona neutral que en este caso será Santiago Valverde. Esperamos que se puede llevar adelante una elección transparente y que los afiliados decidan quién guiará el PRO a partir del 30 de junio".

Producción periodística: Daniel Gallardo.