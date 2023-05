El ex legislador nacional Luis Petri, precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, aseguró que el Estado provincial podría aliviar la carga del Impuesto Automotor "si se ajusta el gasto que generan las personas privadas de la libertad" que están en las cárceles de la provincia.

El radical indicó que los fondos que anualmente se destina para mantener a los detenidos, pagar sueldos de penitenciarios y aportes para sostener la estructura carcelaria, alcanza los 15.000 millones de pesos. Y esta cantidad es precisamente la que recauda la Provincia por el Impuesto Automotor.

"Cada año se destinan 4.000 milones de pesos para la comida que se les da a las personas privadas de la libertad", sostiene Petri, y agrega: "Y ellos comen mejor que nuestros chicos en las escuelas. Además de eso, 11.000 millones de pesos son para sueldos del personal del servicio penitenciario. Hay 2.774 empleados y 5.100 detenidos. Esto quiere decir que hay más de un guardia por cada dos reclusos. Ajustando esos números, podremos cobrar menos de Impuesto Automotor".

Oscar Sagás, candidato a intendente del departamento de Godoy Cruz, junto a Luis Petri

En ese sentido, Petri habla de prioridades. "Yo quiero que la política haga el ajuste y que se terminen los privilegios para los presos, para que los chicos en las escuelas tengan presupuesto. En mi gobierno, los presos van a trabajar para costearse los gastos que hoy pagamos todos con nuestros impuestos", insiste el precandidato a gobernador que enfrentará a Alfredo Cornejo en las PASO de Cambia Mendoza.

La propuesta la difundió durante en el lanzamiento de su candidato a intendente de Godoy Cruz, Oscar Sagás, con quien compartió también las ideas para ese departamento. Ante más de 200 personas, Petri insistió con la necesidad de contar con un plan de seguridad para los ciudadanos en el que la policía "salga a buscar a los delincuentes".

El acto contó con la presencia de Diego Arenas, precandidato a senador provincial, y María Eugenia de Marchi, precandidata a diputada provincial, ambos por el Tercer Distrito. En ese ámbito, el foco se puso también en la inseguridad que se vive en todo el territorio de la provincia de Mendoza, principalmente en el departamento de Godoy Cruz. Tanto Petri como Sagás, coincidieron en la creación de la Dirección de Preventores Municipales, y de una mesa contra el delito, en la que estarán incluidos los vecinos del departamento.

"En todos estos años me he preparado para darle batalla a los delincuentes. Con mi equipo hemos creado un plan donde no solo vamos a entregar más tecnología para combatir la inseguridad, sino también darle herramientas a la Policía para que pueda actuar sin miedo, y ponerla al servicio de los ciudadanos", expresó el radical. Pero Godoy Cruz no estaría solo en este sentido: se buscará una articulación con los demás municipios.

Tanto Petri como Sagás hablaron de otros temas importantes en relación con el departamento y a la provincia. Entre otros puntos, surgió la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y una mejora sustancial de la calidad educativa en la provincia.