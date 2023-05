Las cartas que se jugarán en las PASO de Cambia Mendoza ya están echadas en Godoy Cruz. El Movimiento Mendocinos para el Futuro liderada por el precanddiato a gobernador Luis Petri presento a quien aspira desde ese espacio acceder a la jefatura comunal, Oscar Sagás.

El precandidato a intendente Oscar Sagás se desempeña actualmente como subsecretario de Salud de la provincia y está al frente de esa área desde 2015. Tambien se desempeñó como senador provincial por el Parido Demócrata. Es médico especialista en Nefrología con una vasta trayectoria en Mendoza.

En la lista que encabezará Luis Petri en la provincia y Oscar Sagás en la intendencia, figura la nómina de postulantes a concejales encabezada por Jorge Magnaghi y María Cecilia Videla.

En el acto también fueron presentados los cabezas de lista para senadores y diputados provinciales por el Tercer Distrito: Diego Arenas y María Eugenia De Marchi respectivamente.

Las propuestas



Oscar Sagás abordó directamente los puntos principales que propone aplicar en una futura gestión. Explicó a los presentes que su método de gestión se basará en cinco normas que él dijo que serán sus leyes.

Explicó a los presentes que: 1-“Necesitamos más seguridad en Godoy Cruz, para bajar los delitos la Municipalidad tiene que comprometerse con la Seguridad. Por eso se creará la Dirección de Preventores y el consejo de seguridad vecinal”.

2-“La vivienda es un derecho fundamental de todos los vecinos. Por eso se va a crear el Instituto de Hábitat y urbanización municipal”.

3-“El futuro de los jóvenes será una de nuestras prioridades, trabajaremos en equipo con Provincia y Nación, en capacitación, salud y desarrollo de oportunidades para ellos”.

4-“Vamos a bajar las tasas y a simplificar trámites municipales para promover a los emprendedores y aliviar a los contribuyentes”.

5-“Para que nuestros Vecinos estén mejor, nuestros empleados municipales tienen que estar mejor”.

Completó la enumeración prometiendo que se va a nivelar y modernizar todos los servicios públicos en el departamento.

Un acto sencillo en el corazón de Godoy Cruz

Ante más de 200 personas, Luis Petri, también presente en el acto, se explayó en la necesidad de contar con un plan de seguridad para todos los mendocinos donde la postura no sea una posición pasiva sino más bien, una policía que salga a buscar a los delincuentes. En el acto se llevó a cabo en la nueva sede del Partido Demócrata Progresista.

En la presentación de las propuestas, el foco se puso en la inseguridad que se está viviendo en todo el territorio de la provincia pero con la mirada puesta en los barrios de Godoy Cruz. Luis Petri felicito a Sagás por la idea de apostar al cuidado de la ciudadanía con la creación de la Dirección de Preventores y la mesa municipal contra el delito donde van a participar los vecinos del departamento.

“En todos estos años me he preparado para darle batalla a los delincuentes. Con mi equipo, hemos creado un plan donde no solo vamos a entregar más tecnología para combatir la inseguridad sino también, darles herramientas a la fuerza policial para que pueda actuar sin miedo y se encuentren al servicio de los ciudadanos” afirmó el precandidato a Gobernador.

Mensaje de Oscar Sagás



Por su parte, el precandidato a Intendente Oscar Sagás, enfatizó en no dejar solos a los ciudadanos de Godoy Cruz “a cada barrio que voy y con cada persona que me cruzo en las recorridas lo que más me piden es seguridad y entendemos que el municipio no puede ser ajeno a ese reclamo. Es por eso que como Intendente vamos a crear la Dirección de Preventores no solo para poner más ojos en la calle y hacer prevención sino también, poder hacer inteligencia y recabar información necesaria para que los delincuentes vayan presos”, afirmó

“Otra propuestas que analizamos con todo el equipo es crear el consejo de seguridad vecinal que será presidido por mi persona. En cada distrito de Godoy Cruz vamos a realizar mesas de trabajo donde nos juntaremos cada semana a analizar como están funcionado los preventores, que hace la policía y donde incorporar más cámaras de seguridad”, resaltó Sagás.

Los precandidatos tocaron otros temas fundamentales que se van a realizar en sus gestiones como son el acceso a la vivienda, mejor educación tanto para los niñas, niños y adolescentes como también para los educadores.