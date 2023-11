Con Milei presidente, ¿hacia dónde va la educación en Argentina?

Pareciera ser que la educación pública va camino a cambiar, según que planteó, en su momento, el presidente electo, Javier Milei. El hecho de que se transforme el histórico Ministerio de Educación de la Nación, en Secretaría, "es todo un dato político y una señal muy fuerte", según analizó la profesora Francisca Staiti, integrante de la organización docente universitaria, FADIUNC y actual secretaria general de CONADU Histórica.

Ante la consulta de Ciudadano.News, Staiti comentó: "Debemos analizar el concepto de educación, ya que es un pilar fundamental para el desarrollo de un país, por lo tanto, es una política de Estado que debe garantizar la educación como derecho y no como servicio, la educación como inversión, no como gasto".

Y continuó: "Degradar de ministerio a secretaría el área de Educación, deja entrever dónde ubica la educación, el nuevo proyecto del presidente electo. En este sentido es que debemos seguir pensando en la educación como derecho y como una salida de crecimiento".

Al preguntársele cómo cree que serán los tiempos que vienen para la educación y qué aspecto de la misma se vería más comprometido, respondió categóricamente: "Cuando se habla de que debe achicarse el Estado, ese 13% que debe reducirse está directamente ligado a la educación. Se vienen épocas mucho más completas y lo primero que severamente se verá más afectado será el tema salarial".

Producción periodística: Daniel Gallardo