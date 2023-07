AMPROS va a la justicia por la crisis de los médicos

La situación de los médicos, ante la salida y migración de profesionales por los bajos sueldos del sector público, e incluso privados, viene siendo planteada recurrentemente, sin que hasta ahora se encuentren acuerdos y respuestas satisfactorias. Ninguna propuesta parece suficiente frente a un esquema económico donde la pauperización de ingresos afecta a sectores laborales que antes podían acceder a otro nivel de vida.

En Mendoza, la situación parece especialmente grave, y la tensión entre el Gobierno y el gremio que agrupa a los trabajadores del sector, AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) viene sufriendo un prolongado desgaste, que se acentúa año a año con fracasos en las paritarias, denuncia de acuerdos incumplidos y reclamos cruzados con cada vez mayor frecuencia.

En la semana anterior, vale recordar que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, luego de que la asamblea de delegados, y por mandato de las bases, decidió rechazar la última propuesta elevada por el Gobierno de Mendoza en las comisiones paritarias, y realizar un paro sin asistencia a los lugares de Trabajo el viernes 7 de julio y una movilización, más dos paros generales sin asistencia a los lugares de trabajo para los días 17 y 18 de julio. En la asamblea, esa postura triunfó con 1.074 votos por el rechazo de la propuesta gubernamental y 982 por la aceptación.

Luego la Subsecretaría de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria en el conflicto, mientras que desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la salud aseguraron que solicitarán garantías compensatorias que amparen a los trabajadores ante la innegable crisis sanitaria que vive la provincia, y un arbitraje neutral en el conflicto entre el gremio y el Ejecutivo, a fin de garantizar los derechos de los profesionales y sobre todo de los habitantes mendocinos que padecen la falta de políticas públicas en el sector salud.

La voz de los médicos

Las instancias parecen haber llegado a un callejón sin salida, y el gremio señaló que la instancia a la que recurrirá es la judicial. Claudia Iturbe, secretaria general del gremio, se refirió en primera instancia a la cuestión de los pediatras, y en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news) manifestó: “La verdad que nos ha afectado en Mendoza, porque la situación de la pediatría a nivel mundial es grave y acá nos ha pegado fuerte”.

Además, dejó en claro que “está siendo afectada tanto la salud pública como la privada, y hay que sentarse urgente; ya no es algo a largo plazo ni a mediano plazo, hay que fijar políticas públicas que eviten la migración de este recurso humano tan capacitado. Tenemos profesionales de la salud que son requeridos en todo el mundo”.

Además, en un tiro por elevación, convocó a la solidaridad de otros sectores que también están expresando disconformidad, al decir: “Nos preocupa que estemos actuando solo nosotros, somos los grandes denunciadores pero la verdad que el gremio solo no puede.

Acá tendríamos que armar una mesa multisectorial donde estén las universidades presentes, el Ejecutivo, la Legislatura y la parte judicial. Creo que no están interviniendo y me parece que tienen que tomar cartas en el asunto y ver qué solución se va a dar. No estamos hablando de algo administrativo, hablamos de una emergencia en salud pública”.

Como ejemplo, destacó: “En la parte de atención de primaria de la salud del Notti no hay pediatras, no hay guardias pediátricas, entonces los médicos que no tienen la especialidad, si cae un niño lo deben atender, con la exposición y el riesgo de mala praxis, primero para el colega, que nosotros tenemos que defender eso, y también el riesgo para los niños”, subrayando que “Es una situación que debería ser tomada muy en serio por todos los poderes del Estado”.

Cambio de paradigmas

Del fenómeno de los médicos que emigran buscando esencialmente mejores salarios, desde los que se radican en el exterior hasta los que simplemente cruzan la frontera por unos días para hacerse de unas rentables guardias, se ha hablado bastante en los últimos tiempos.

Analizando las causas del tema, Iturbe no solo se refirió a lo salarial, sino que esbozó la ocurrencia de cambios más complejos, al explicar que “La migración de médicos es policausal; primero, son las primeras generaciones que vienen con otra mentalidad, nosotros teníamos una mentalidad de mucho más de servicio, quizás, otro tipo de vida, más estable, más segura”, en cambio, “los jóvenes en este momento tienen otras expectativas de vida, de viajar, de vivir de otra manera, no les interesa tanto la estabilidad ni los cargos en el Estado. Tienen otra visión”.

“Después tiene que ver con lo que ha pasado y que venimos denunciando”, continuó, “el abuso, el maltrato, la sobrecarga, sobre todo en estas especialidades.

Todo lo que es pediatría vive de guardia, viven de emergencias, trabajan con hospitales”, y refiriéndose al Notti, remarcó: “antes todo el mundo elegía ese lugar para hacer la especialidad, y ahora nadie la quiere elegir porque son guardias de 500 mil pacientes, quién quiere hacer eso.

La verdad que es quemante, son especialidades muy quemantes y sabemos que en el mundo entero está reduciéndose la cuestión del cuidado, o sea las profesiones de cuidado, que son en el futuro las que van a necesitarse más”.

Suena complejo plantear soluciones para un esquema con tantas variables, que no pasan solamente por lo gremial, e Iturbe reclamó: “hay que pensar más en esto. Cómo lo vamos a favorecer para que se elijan, para que ganen lo que corresponde, para que no nos robemos entre provincias.

Hay que pensar una política para tener equitativamente todas las provincias, todos los departamentos, la atención primaria de salud, la emergencia, cómo trabajar para que demos un servicio de calidad y puedan acceder todos a la salud pública”.

Y sobre las medidas de acción directa cerró: “Nosotros estamos al frente de este conflicto y vamos a dar todo, estamos haciendo todo lo posible. No nos gusta el conflicto por el conflicto mismo, no queremos acrecentar la situación. Si detonamos un paro el conflicto es más grave”.

La judicialización

La decisión de los representantes sindicales ha sido la de llevar el problema a los estrados judiciales. La secretaria general lo explicó señalando que “la Justicia tiene que actuar, el Poder Legislativo, y parte de esto que hemos hecho.

Este paro que teníamos armado y esta conciliación obligatoria haga reflexionar al Ejecutivo que tiene que ir solucionando la situación e ir teniendo un diálogo permanente y un canal abierto con nosotros, que somos los intermediarios entre el profesional y el Ejecutivo. No puede cerrar la puerta”.

También calificó de “el error político grave” el que “ha tenido desde que asumió esta gestión con el gremio, porque a nosotros no nos interesa el conflicto, no tenemos intereses políticos, lo que queremos es dar soluciones a la gente y a los profesionales mejorando las condiciones”.

“Entonces somos una herramienta fundamental, tenemos un convenio colectivo de trabajo y una comisión negociadora que todo lo que firmamos es ley, pueden acordar y hacer políticas de salud a través de esa comisión negociadora, se lo hemos dicho hace 4 años y hemos tenido que llegar a esta instancia para que ellos reaccionen y nos llamen a conciliación y nos digan, tienen razón, vamos a ver qué hacemos. Ojalá la semana que viene tengamos alguna solución”, completó.

Recordemos que AMPROS presentó el lunes 3 de julio una denuncia ante la Subdirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Poder Judicial, debido al incumplimiento por parte del Estado Provincial de los artículos 33, 41, 42, 43 y 75 incisos 22 y 23 y Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por al estado de abandono que ha puesto en riesgo el derecho a su vida y a su salud, en el marco de la grave crisis que enfrenta el sector de la Salud en el área de atención pediátrica en hospitales y centros de salud de la Provincia.

Luego, el miércoles 5 extendió la denuncia formulada a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la que ingresó bajó el N°EX-2023-05000518-GDEMZA-SA#SCJ#PJUDICIAL.

Mediante esta última solicitó la intervención de la Justicia tras haber evidenciado que, en la praxis, se produce a diario una grave afectación constitucional a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a la restricción del acceso a la salud por falta de profesionales, ante la creciente fuga de médicos y especialistas, poniéndose en grave riesgo la vida y la salud de todos los infantes de la Provincia de Mendoza.