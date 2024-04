Jóvenes del PRO denuncian intento de proscripción en las internas partidarias

Jóvenes del PRO de Mendoza, denunciaron que intentan proscribir su participación en las internas de ese partido. Lo hicieron ante Ciudadano.News Juan Manuel Herbst y Maximiliano Olguín, quienes sobre las presentaciones de supresión de participación de jóvenes realizada por la línea interna que encabeza la actual vicegobernadora Hebe Casado, señalaron: "Me parece idóneo que se hayan juntado en Maipú con un grupo de jóvenes y que la noticia sea que la impulsan a ser la presidente del PRO. Que haya pedido esto el día lunes me parece irresponsable".

Sobre el porqué de la acción de bloquear la participación de los jóvenes reflexionaron: "La justificación que ella presenta es que no hay jóvenes y entiendo que en algunos departamentos cuesta mucho armar listas, pero creo que los jóvenes tienen que estar. Hemos podido construir una juventud firme que nos permite tener la participación de ese cupo que es del 30%".

Para ellos, se están incumpliendo los requisitos de la Carta Orgánica: "Han presentado una lista donde los candidatos no son jóvenes, sabiendo que la Carta Orgánica dice eso y que están incumpliendo con parte de los requisitos. Hay que tomar cartas en el asunto porque los jóvenes hoy en día tienen que estar involucrados. En Luján los jóvenes participamos de las actividades y nos sentimos parte del partido".

Aseguraron que de todos modos se presentarán, apuntando: "Como están las cosas en la provincia, la vicegobernadora no debería estar pidiendo que los jóvenes no participen. Si queremos renovar el partido no deberíamos estar hablando de esto y deberíamos darle el espacio que se merecen a los jóvenes".

Producción periodística: Daniel Gallardo