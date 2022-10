Máximo Kirchner descartó que su madre sea candidata y dijo quién puede ser

Ya en clima de elecciones, el diputado nacional Máximo Kirchner, del Frente de Todos (FdT) reveló algunas pistas sobre la decisión que podría tomar la vicepresidenta Cristina Kirchner en relación con las elecciones del 2023. Además, dijo que "Eduardo Wado de Pedro sería el candidato ideal".

Para el jefe de La Cámpora y actual titular del PJ bonaerense, Wado de Pedro, el Ministro del Interior "es muy capaz. Se trabaja muy bien con él, es un buen militante, laburante, camina, tiene buen criterio y tiene una edad interesantísima: tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad", aseguró Máximo Kirchner.

Si bien es un tema que mantiene inquietos al oficialismo, el referente político manifestó: “Creo que Cristina no va a ser candidata”, respondió tajante Kirchner con respecto al futuro político de su madre.

Máximo consideró que el FdT “hoy no tiene” postulantes y le envió un mensaje a Alberto Fernández: “Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un Presidente compita en una PASO”, aunque elogió a De Pedro. En cuanto a la oposición, anticipó que el candidato de Juntos por el Cambio será el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a (Mauricio) Macri”.

El diputado nacional realizó una extensa entrevista radial, en la que también habló de cómo se enteró del intento de magnicidio contra su mamá, y recordó qué estaba haciendo ese 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel, miembro de “la banda de los copitos”, le gatilló dos veces sin éxito con un arma Bersa calibre 32 mientras la vicepresidenta saludaba a un grupo de militantes en la puerta de su casa en Recoleta.

“Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos, me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, 'bueno, lo atiendo en un ratito', porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las diez de la noche y luego llamaron a otro teléfono. No es el país en el que uno quiera vivir”, explicó.

Máximo también comentó que no usa chaleco antibalas y sostuvo que tampoco tiene custodia personal. "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir", dijo, y aclaró: “Lo rechacé, pero ni por valiente ni por nada, sino por convicciones, yo no quise custodia a partir de diciembre de 2019 (cuando el FdT asumió el poder y él su banca como diputado)”.