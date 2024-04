La expresidente Cristina Fernández de Kirchner aseguró esta tarde que no sirve la "legitimidad" de origen conseguida en las urnas de los mandatarios si después la gente "se caga de hambre". "Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la exjefa de Estado en el acto de inauguración del microestadio Néstor Kirchner en Quilmes, en el que también estaban presentes la intendente de ese distrito, Mayra Mendoza, los exfuncionarios kirchneristas Oscar Parrilli y Carlos Zannini, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, funcionarios bonaerenses y los principales legisladores de Unión por la Patria, entre otros.

En su alocución, la exmandataria afirmó que Javier Milei “no tiene plan de estabilización” y expresó: “Por más que el Presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad”.

“Es solo un plan de ajuste”, aseguró, y al calificar al Presidente dijo que “no es neolilberal" ni “anarcocapitalista”, sino “anarco colonialista”.

La exjefa de Estado apuntó también contra el equipo de Milei: “No quiero ser peyorativa, ni mala, pero además de todas esas condiciones (en los 90) había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos… no es que le falta uno para el peso, le faltan, 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque”.

Cristina también ironizó sobre las críticas que le hacían sobre sus "modales" y los del kirchnerismo, e hizo una comparación con Milei. "Después de este Presidente, soy la condesa Eugenia de Chikoff", sostuvo, y señaló: "La verdad que no eran los modales, no me jodan más con eso". (NdeR: Eugenia de Chikoff fue una maestra de protocolo conocida en el país por sus clases y por sus participaciones en la televisión).

Después, la jefa del kirchnerismo cuestionó al Gobierno por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya "adoctrinado" en las escuelas.

"Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente. ¿De qué habla este hombre?", remarcó, y destacó la marcha federal universitaria del martes por su gran magnitud.

A la vez, mostró una filmina donde mostró beneficios impositivos para la empresa Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín, y subrayó: “Con esos 103 millones de dólares (de beneficio) nos sobran para pagar los gastos de funcionamiento de las universidad y los hospitales”. “¿Es normal que el más rico tenga estas exenciones?”, se preguntó Cristina Kirchner.

En otro orden, aseguró que el "problema" de Milei es que es "dogmático", y le advirtió que si va hacia una Argentina donde se lleven las riquezas a otros países se convertirá en un "avatar celeste y azul para defender a la Patria".

"El problema es que es dogmático (Milei) y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos", enfatizó la extitular del Senado.

Después recalcó: "Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no".

Además, criticó al Gobierno por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que se quejó de que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias. “Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¡mirá todo lo que debés!”. Y en ese marco, subrayó: “¿Superávit de dónde? No tiene sustento”.

Críticas hacia adentro

Después, en un claro mensaje a los integrantes de su espacio, la exmandataria envió un mensaje a la interna del PJ y pidió no discutir “pelotudeces”. “Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces, discuten para cambiar la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente, subrayó.

“Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan. Nos votaron en 2019 porque querían una vida organizada y se acordaban de cómo vivían hasta el 2015. Esto también nos obliga a pensar. No vayan a los canales a hablar mal de un compañero”, expresó Cristina Kirchner.

Además, dijo que se hacía “cargo” de lo sucedido en el gobierno de Alberto Fernández, aunque sin nombrarlo.

Con información de Noticias Argentinas