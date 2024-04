El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, José Luis Espert, se mostró confiado en que la semana próxima se aprueben los proyectos del Poder Ejecutivo referidos a la ‘Ley Bases’ y el paquete fiscal.

Ambas iniciativas tuvieron apoyo de las bancadas opositoras este jueves, cuando fueron discutidos en comisiones y contaron con despacho favorable por mayoría.

En diálogo con el programa Sábado tempranísimo, de Radio Mitre, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) indicó que “por la manera que se ha trabajado, que fue hacer el estudio y análisis artículo por artículo, diría que el escenario más probable es que terminemos aprobando en Diputados tanto la Ley Bases como el paquete fiscal”.

“Es una estrategia diferente. Como la votación en enero se cayó cuando se entró en una discusión en particular, arranquemos en la discusión en particular”, agregó.

El oficialismo redujo a la mitad el texto original del proyecto que se presentó en diciembre, y en ese sentido el diputado comentó que “lo que no está es porque no estaban los votos”. ¿Para qué carajo vas a llevar un proyecto de ley que no te lo aprueban?", apuntó al respecto.

También se refirió a las modificaciones que se hicieron en el capítulo sobre la reforma laboral, sobre lo cual señaló: "¿Nos gusta dejar afuera lo que no entró? No, para nada, pero quedó algo suficiente para poner la piedra basal de una gran reforma laboral cuando se pueda hacer. Eso inevitablemente va a ocurrir".

A su vez, consideró que "lo que no está" incluido en la reforma laboral es "todo es lo que tiene que ver con esta lucha contra los privilegios de los sindicalistas". "No tenemos los votos para hacerlo, pero el día que tengamos los votos, no tengan la menor duda de que vamos a ir por eso. Yo creo que son ‘sindigarcas’, no son sindicalistas", expresó Espert.

Por otra parte, les agradeció a los diferentes partidos políticos que trabajaron en la ‘Ley Bases’ y el paquete fiscal “por el gran trabajo que hicimos con el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, Hacemos Cambio Federal e Innovación Federal”.

“Cuan largas sean las sesiones depende de la cantidad de oradores que se inscriban. El escenario más probable, por cómo se trabajó, es que termine sancionándose”, opinó Espert.

Teniendo en cuenta que la discusión en el recinto comenzará este lunes, el oficialismo tiene optimismo en obtener media sanción en ambos proyectos antes del 1° de mayo.

Cambios en la reforma laboral

-Reducción de la extensión del período de prueba en la nueva propuesta de ley laboral.

en la nueva propuesta de ley laboral. -Establecimiento del fondo de cese laboral como opción en los convenios colectivos de trabajo, en lugar de indemnizaciones (hasta un 8% de las remuneraciones).

como opción en los convenios colectivos de trabajo, en lugar de indemnizaciones (hasta un 8% de las remuneraciones). -Derogación de multas por no registrar laboralmente a los empleados .

. -Eliminación del artículo que imponía penas de prisión (de seis meses a tres años) a quienes bloquearan empresas durante disputas salariales o laborales.

Modificaciones en Ganancias

El Ejecutivo también cedió en algunos puntos de la Ley Bases con respecto al Impuesto a las Ganancias en cuanto a los ajustes del piso. Si bien se buscaba realizar una actualización anual, por mayoría se aprobó que se hará, basándose en la inflación, en enero y julio.

En cuanto al resto, los valores de ingresos que propuso el Gobierno siguen con la misma redacción, por lo que un empleado soltero sin hijos comenzará a pagar Ganancias desde los $1.800.000 brutos mensuales, y uno casado con hijos, desde los $2.300.000 en bruto. Por otra parte, los pagos de aguinaldos no estarán en consideración para entrar al piso.