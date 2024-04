La Corte Suprema reactivó el caso que cuestiona la reelección indefinida de Gildo Insfrán, que lleva 28 años como gobernador y se ha erigido prácticamente en el dueño de un provincia donde no hay casi actividad privada, y la dependencia del Estado es absoluta.

Agostina Villaggi, diputada provincial y apoderada de la Confederación Frente Amplio Formoseño, quien presentó el amparo, expresó: “El amparo lo presentamos en mayo del 2023, al poco tiempo que conocimos la noticia de la Corte, cuando se involucra en los casos de San Juan y Tucumán, en ese momento Gildo Insfrán se postulaba nuevamente para un octavo mandato", y recordó que "la elección se iba a celebrar en julio de 2023 entonces, en mayo tomamos impulso con esperanza, hicimos una acción de amparo, una medida cautelar".

En su diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), precisó: “La primera cautelar no prosperó porque la Corte no falló antes de que se produzca la elección, entonces, eso quedó abstracto y el amparo quedó ahí inmovilizado el expediente, no se movió.

"A raíz de eso, desde mi lugar como representante de la Confederación Frente Amplio Formoseño pero también como abogada, todos los meses presentaba escritos en el expediente digital de la Corte solicitando que se corra traslado de esta acción porque queremos una resolución de la Corte sobre el fondo de la cuestión".

Finalmente, la letrada explicó que “Ayer, después del mediodía, tuvimos esa noticia a través de una diligencia digital, donde la Corte había tomado de vuelta el caso y había decidido correrle traslado a la provincia de Formosa por 60 días para que conteste por nuestra presentación”.

Consultada sobre si hay en estos momentos condiciones políticas y sociales en Formosa para terminar con esto, acompañando lo que vaya a resolver la Corte, destacó:

"Acompañamiento social hay, muy solapado; la gente por ahí no entiende, o te reclama la gente que no vive en Formosa y lo ve de afuera: cómo puede ser si Gildo Insfrán gana por el 70% de los votos, evidentemente la gente quiere eso, está conforme con ese gobierno que tienen y por eso lo vuelve a reelegir".

"Pasa que la gente no sabe lo que genera una reelección indefinida en una provincia, donde uno empieza a cooptar de a poco el Poder Judicial, se cooptan todas las instituciones, la Cámara de Diputados, donde hay reformas electoral que son un engendro que lo único que buscan es debilitar las instituciones de la democracia, y también, un padrón que está manejado por la provincia que es totalmente fraudulento, en el sentido de que muchísima gente del exterior, más que nada del Paraguay, vota en Formosa".

Y a eso se suma, según explicó, "el temor a acérrimo que existe en la provincia a Gildo Insfrán; la dependencia estatal también tiene un papel muy importante, donde el sector privado no puede crecer, prosperar, pero no porque Formosa no tenga las condiciones para hacerlo".

"Formosa es así por una decisión de este gobernador, que ha decidido este modelo de provincia de atraso, donde la dependencia estatal juega un rol importante, y el miedo a perder el empleo. Acá la mayoría de los empleados públicos ni siquiera son planta permanente, son todos contratados, es decir, con un plumazo Insfrán los deja fuera de su puesto de trabajo y obviamente una justicia que no reacciona ante esos despidos".

“Todo eso genera a que un gobernador gane como gana pero sobre todo, las reelecciones indefinidas han demostrado que los poderes ejecutivos debilitan todas las instituciones de la democracia y llevan a esta situación que se vive en Formosa", remarcó Villaggi, “la gente está preparada porque hoy la gente empezó a involucrarse un poco más en las cuestiones políticas, hoy se da cuenta la diferencia que hay entre Formosa, Chaco, Corrientes, la diferencia de crecimiento económico".

"Si uno las compara con Formosa hay una realidad distinta y la gente percibe esa sensación de que Formosa también puede mejorar, cambiar y se está dando cuenta que no es de la mano de esta forma de hacer gobierno".

Iniciativa privada

Llama la atención, al conocer números de Formosa, que prácticamente se ha aniquilado la iniciativa privada, generando una alta dependencia del Estado, y a la vez, por falta de creación de riqueza, por lo que pueda proporcionar la Nación. “Acá con los empresarios de la provincia hay dos puntos: una fuerte dependencia de un grupo de empresarios a los que les ha ido muy bien con el gobierno de Insfrán, porque son proveedores del Estado. La mayoría de las empresas grandes, los comercios que de repente han crecido, uno investiga un poco y se da cuenta que son proveedores del Estado. Y el resto de los empresarios que la vienen peleando de abajo, acompañan porque se dan cuenta que el gobernador no quiere al sector privado".

Y redondeó con un hecho llamativo por lo inédito: "Hace un año y medio ha puesto una aduana ilegal al ingreso de la provincia de Formosa, donde cobra todas las mercaderías que ingresan al territorio provincial, obvio que poniendo trabas y burocracias para que el sector privado no pueda crecer. Es la clara consecuencia de una persona que está hace 36 años en el poder, creerse el dueño de la provincia y el dueño de las libertades tanto individuales como de las empresas".

"Esa aduana interna desalienta el consumo privado porque hoy las empresas evitan pasar por Formosa, tratan de esquivar la ruta porque está todo este sistema burocrático donde los camiones tienen que frenar, parar, bajar su mercadería, ser controlados, tributar ahí en la ruta, y ni hablar de lo que sufrimos los formoseños durante la pandemia, donde también me ha tocado trabajar mucho a través de los habeas corpus que presentamos para que se respeten nuestras libertades".