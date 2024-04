El Banco de Alimentos está en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

El Banco de Alimentos desarrolla una misión insustituible en momentos de urgencia para tantos argentinos, y ahora ha incorporado un nuevo punto de rescate en el Mercado de Cooperativo de Guaymallén.

Desde la institución, Lorena Troncoso dio detalles sobre la importante tarea de recolección de frutas y verduras en mercados concentradores, y del crecimiento de la demanda de mercaderías por parte de comedores y merenderos comunitarios. También hizo referencia al crecimiento de organizaciones que demandan poder recibir alimentos del Banco, hechos que delatan aumento de pobreza e indigencia.

En diálogo con El Interactivo, explicó:

“Se trata de un programa que funciona dentro del Banco de Alimentos, el programa Fruver, vinculado con la recuperación de frutas y verduras. Es el intento de promocionar el consumo de un alimento de alto nivel nutricional, que son las frutas y verduras", y además se trata de, "por un lado acercar este tipo de alimentos a población que tiene inseguridad alimentaria, pero por otro lado evitar la pérdida y el desperdicio de una alimento de alto nivel nutricional, que es considerable lo que se puede perder en distintas etapas de la cadena de alimentación".

"Esto incluye a la siembra, la cosecha, incluso la industrialización, los supermercados y también el consumidor final, "entonces queremos llevar conciencia a todos espacios donde está la disponibilidad de este producto para que no se tire, para que se preserven todos los recursos técnicos y naturales que fueron empleados para la elaboración de este alimento y para otorgarles un valor social desde el Banco de Alimentos y que es su destino a gente que tiene hambre", precisó.

La referente explicó que “se trata de un gran trabajo colaborativo; primero de concientización y sensibilización a estos espacios, no solo en los mercados sino también que los productores conozcan lo que hacemos, la responsabilidad por la cual se lleva adelante esta tarea y hemos tenido muy buena recepción".

También en los mercados hay profesionales que están vinculados con esta temática: "el Instituto de Desarrollo Rural también nos está acompañando. Tienen técnicos que están y trabajan en los mercados y ellos también nos acompañan en esta tarea y realmente tenemos muy buena recepción, tanto de los directivos de los mercados como de los puesteros porque cada vez que vamos nos otorgan sus donaciones".

Sobre el aumento de la demanda, de la mano del crecimiento de la pobreza, Troncoso aclaró: “No podemos dar estadísticas, pero nuestra percepción está dada por nuestra actividad diaria, y es que todos los días tenemos una demanda de alimentos, ya sea de casos particulares, que necesitan, y estas familias son derivadas a organizaciones con las cuales estamos trabajando; pero también de organizaciones que golpean nuestras puertas para solicitar el alimento".

"Así es que el trabajo lo tenemos que redoblar, estos esfuerzos desde todos los sectores, porque no podemos habilitar nuevas organizaciones si no no tenemos alimentos con que responder y de manera sostenida, porque una vez que ingresan al banco la idea es que puedan venir todos los meses a retirar los alimentos que tenemos disponibles".

“Esto es un trabajo permanente, por un lado para dar a conocer lo que hace nuestra fundación pero también cuáles son las posibles formas para participar, que no solo recibimos alimentos sino también una cuota en dinero que pueda ayudar a sostener la estructura de trabajo pero también a la compra de otros alimentos que no llegan en donación como puede ser la leche. Afortunadamente encontramos respuestas satisfactorias, hay entidades o empresas que no pertenecen al rubro de la alimentación pero que deciden apoyar nuestra causa”, concluyó.

