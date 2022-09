Marangoni: "Quita credibilidad tantos cambios en el Ministerio de Economía"

En un país más que convulsionado luego del ataque a Cristina Fernández de Kirchner y el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos en busca de inversionistas para el país, Gustavo Marangoni, politólogo, brindó un análisis.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, el politólogo, se refirió a la visita del ministro de Economía a Estados Unidos y los tres ministros que se reunieron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo: "Imaginate que sos autoridad del FMI, del Tesoro de los Estados Unidos y en dos o tres meses vienen tres ministros de Economía a decirte que tienen equipo, un respaldo, ahora por supuesto todos deseamos que el actual ministro tenga éxito en todo lo que se proponga, pero te quita credibilidad como país el hecho de que haya tantos cambios tan importantes en tan poco tiempo".

Y amplió: “Cuando algunos dicen en este país no te podés aburrir nunca, yo que tengo 56 años, me permito usar mi experiencia y decir quizá es muy aburrido, porque hace 50 que escucho que estamos en crisis, que la inflación, salvo algún período, siempre fue una dificultad, que el dólar, que la inestabilidad. En realidad, aburre el hecho de presentar como novedoso algo que es bastante antiguo, el cambio que se supone será una bisagra fundamental en la historia de la Argentina, el hecho que nos va a hacer cambiar a todos y la cuestión me parece que pasa por algo más sencillo, por establecer líneas de continuidad".

"Los países tienen continuidad jurídica y lo que hizo un Gobierno anterior, aunque a vos no te haya gustado es lo que hizo el estado argentino y lo que hicieron en democracia autoridades electas por la sociedad y, por lo tanto, cuando llega un Gobierno le dará su impronta, su propio rumbo, pero es una continuidad de lo anterior".

Entonces, "este hecho de presentarse siempre y decir, esta vez somos distintos, somos mejores, lo dicen todos, me parece que es una de las cuestiones actitudinales que hay que cambiar para que se puedan modificar los resultados y que podamos vivir en un contexto más amable".

El politólogo indicó que "no te vas a encontrar con muchos países que tengan una inflación de casi tres dígitos y una brecha entre el dólar oficial o las cotizaciones de las distintas monedas local del 100% y un 40% de pobreza, o no te vas a encontrar con un país que tenga un conurbano que congrega el 35% de la población y el 50% de los pobres, esto es prácticamente un caso único en el mundo, no lo tiene Brasil que uno podría pensar San Pablo, y no, San Pablo tiene el 10% de la población y el 12% de los pobres, México lo mismo, Bombay en términos relativos es mucho menor, tenemos una enorme macro concentración, hemos generado auténticos problemones que no se resuelven con declaraciones, con otra cosa que no sean muchos años de trabajo en el mismo sentido y con resultados que no se darán mágicamente".

Al consultarle si peligra la continuidad, ya que las dos fuerzas opositoras más grandes de la Argentina no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en tener un consenso, Marangoni expresó: "Es muy difícil, además, cuando hay coincidencias se procura tapar que hay coincidencias, como si ponerse de acuerdo es un anti valor, inclusive debe ser uno de los pocos lugares donde negociar en términos políticos puede dar lugar a interpretaciones extrañas o, están negociando".

Por lo tanto, "la política es el arte de la negociación, pero en los últimos meses, uno podría decir que hay un acercamiento entre las posiciones económicas de oficialismo y oposición, ahora las posiciones respecto del acuerdo con el FMI, la necesidad de reducir la emisión, de poner en caja el gasto público, es como más afín, hay menos distancia de la que había a lo mejor dos años atrás, sin embargo, parece que hay que sobreactuar y enfatizar las diferencias, no se trata en democracia de plantear que los conflictos se suprimen y que todos pensamos lo mismo".

Con respecto al discurso del odio, y el impacto que eso puede generar, indicó: "El odio, la intolerancia son pasiones tristes y algún escritor ha escrito ahora un libro llamado, “La era de las pasiones tristes” y esto tiene que ver con el pensamiento basado en los sesgos, en solamente escuchar a aquellos que dicen lo que vos querés escuchar, entonces te levantas a la mañana y pones el programa que te mete ficha, ficha, ficha para confirmar que si las cosas están mal vos ya tenés el culpable, no la responsabilidad de trabajar para mejorar, pero simplemente tengo el dedo índice preparado para señalar al o los culpables que siempre están del otro lado, siempre son los otros, siempre son aquellos que no coinciden", concluyó.