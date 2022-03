Lousteau y el proyecto con el FMI: "Hay que tener una actitud responsable"

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio y líder nacional del frente Evolución Radical, conversó con El Ciudadano en su llegada al Desayuno Coviar 2022 en Mendoza y analizó diversos asuntos políticos.

Elecciones presidenciales 2023 y liderazgo de las fuerzas políticas

"Es muy positivo, hay más liderazgo, hay más oportunidades de liderazgo en Juntos por el Cambio y con el sistema de las PASO, la mejor manera de dirimirlos es, a través de presentarnos como candidatos en las elecciones. Obviamente que desde el radicalismo vamos a tratar de ordenarnos para presentar un solo candidato pero tiene que saber el pueblo argentino, que va a haber candidato del radicalismo en las próximas PASO".

Lousteau conversó con El Ciudadano

¿Continúan los liderazgos personalistas en Argentina o es tiempo de consensos más horizontales?

"Yo diría que en términos de gobierno, tenemos que prepáranos para que gobierne la coalición y que gobernemos colectivamente. Esto se logra con un programa de gobierno, que es lo que vamos a trabajar todo este año más allá de los ruidos internos que hay en Juntos por el Cambio y que tienen que ver muchas veces con diferencias tácticas y de otro tipo, vamos a llegar bien ordenados para el año que viene".

¿Acuerdo con el FMI: hay ‘plan B’ si no lo acepta la oposición?

"No hay Plan B, el Gobierno tiene que contar con su ley y le ha tocado negociar el Gobierno las condiciones asique, no hay opción y la posición de Juntos por el Cambio, es honrar las deudas, para que no haya default. Hay que tener una actitud responsable, asique por allí nos vamos a manejar".

¿Puede existir una interna, por ejemplo con el PRO para que el acuerdo no se acepte?

"Hay quienes quieren el rechazo (al proyecto que acordó el Gobierno con el FMI) y eso es directamente llevar al país al default, que sería grave para la economía y grave para los sectores más pobres, que son los que pagan los platos rotos".

Entrevista: Enrique Villalobos