Llaryora: “Creo que hay que acompañar esta nueva Ley de Bases”

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció a favor del presidente Javier Milei, e incluso dijo que “hay que acompañar la Ley de Bases nueva".

Asimismo, Llaryora reafirmó este miércoles que hay que apoyar “el gran esfuerzo que esta haciendo el pueblo” porque si “a Milei le va bien, nos va a ir bien a todos los argentinos”.

En declaraciones televisivas, el gobernador de Córdoba también declaró que “hay que darle los instrumentos a un presidente que no tiene hoy las posibilidades de tener una mayoría”.

“Esta nueva ley Ómnibus no tiene nada que ver con la que se había presentado la otra vez, y este paquete fiscal que no tiene nada que ver con el anterior. Por supuesto, hay puntos que quedaron para resolver, pero tiene una factibilidad de aprobación muchísimo mayor”.

Llaryora destacó, en declaraciones televisivas, que estamos viviendo “un momento de crisis”, pero que no es culpa del presidente de la Nación “porque agarró una situación muy difícil, con casi una hiperinflación en marcha” y que las medidas de ajuste las están “intentando resolver entre gobernadores e intendentes para que no llegue en su total dimensión a los vecinos”.

“Los gobernadores y los intendentes estamos acompañando. En Córdoba recibimos cero pesos de jubilaciones y las pagamos, quiere decir que lo que no mandó Nación lo pagó la provincia. El incentivo docente también se lo va a pagar la provincia a los docentes provinciales; nos quitaron el subsidio del transporte pero sostenemos los boletos educativos y ampliamos por tres el presupuesto”, sostuvo.

Las diferencias entre Córdoba y Nación ¿están saldadas?

Días atrás hubo varios chispazos entre Llaryora y Milei: en su momento, el mandatario cordobés le pidió a diputados y senadores que restituyeran los subsidios al transporte y el incentivo docente, al mismo tiempo que afirmaba que el gobierno Nacional había “abandonado al interior”.

Sorpresivamente, este miércoles se escuchó al gobernador Llaryora estar más cerca que lejos del presidente Javier Milei, incluso llamó varias veces a “acompañar” y “dar las herramientas” que el Ejecutivo necesita.

“Es hora, aunque uno no esté de acuerdo con el gobierno, de darle instrumentos. Porque si no tienen ningún instrumento para llevar el plan adelante, la verdad que no vamos a poder salir de esta situación. Aunque uno a veces en algunas decisiones no esté de acuerdo, pero es momento de acompañar”.

Paralelamente, también advirtió que “ya se han aplicado un montón de medidas de shock” y que ahora es momento de “ir regulando” los planes estratégicos “para permitirle a las pymes, a los comercios del barrio y a los vecinos afrontar este ajuste” porque “se están quedando sin ninguna capacidad” de poder sostenerlo.

Al ser consultado por el problema trasversal del narcotráfico, Llaryora se volvió a mostrar alineado al Poder Ejecutivo y sostuvo que, si bien la situación de Córdoba es “totalmente distinta a la de Rosario” van a acompañar las decisiones del gobierno, “especialmente la ministra Bullrich”.

“Voy a acompañar a la ministra Bullrich. El Ejército tiene que trabajar en conjunto para ayudarnos a derrotar el narcotráfico en Argentina. Y si tenemos que cambiar las leyes, es importante tratarlas rápidamente. No podemos mirar para otro lado”, concluyó.