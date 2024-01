Lisandro Nieri: "Un acompañamiento total de la ley ómnibus no lo veo factible"

Tras la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde asumió José Luis Espert como presidente, el programa Metaverso de Ciudadano.News decidió entrevistar a Lisandro Nieri.

El legislador nacional fue designado como secretario de la comisión y habló sobre la asunción de las autoridades y el desafío que tendrá el Congreso tanto con el mega DNU y la ley ómnibus de Javier Milei.

Ante la asunción de Espert como autoridad en Presupuesto y Hacienda, que generó un clima tenso entre diputados, Nieri apuntó que "ayer estuvo picante innecesariamente". "Era una reunión formal de una constitución de una comisión y sus autoridades.

Jamás he visto una reunión que tenga este tinte, pero marca un poco cómo va a ser el comportamiento de Unión por la Patria en el tratamiento de esta complejísima ley. Si así fue una reunión meramente formal, imaginen en una discusión de 664 artículos que abarcan múltiples temas”, argumentó el legislador nacional.

-Supongamos que el Unión por la Patria, el frente de Izquierda y el radicalismo acompañen de manera total el DNU y la ley ómnibus, ¿cree que de esa manera el país saldrá adelante?

-Primero, un acompañamiento total de la ley ómnibus no lo veo factible. Es tan extensa la ley ómnibus que si no vamos agarrándonos de algunos aspectos, es imposible, todos los gobiernos en un inicio en Argentina han tenido súper poderes, delegación de facultades.

La que se propone ahora es muy amplia en materia y muy extensa en tiempo. En eso no estoy de acuerdo. Volvamos a sentarnos cuando se venza este tiempo limitado y evaluamos si se requiere un tiempo más. Por ejemplo, pero dar un súper poderes durante todo el mandato no me parece..

Aun con una amplia aprobación de estas leyes, es una condición necesaria, pero no suficiente si no tenés un ordenamiento macroeconómico. Es complejo de encarar, hay que hacerlo, de no hacerlo vas a seguir teniendo caídas de los salarios reales. Las jubilaciones en Argentina perdieron un 50% en los cuatro años de Alberto y Cristina, no ganaron el 20% que se prometía.

Si no hacés nada, seguís con esa tendencia, no podés tener ingresos por jubilaciones mínimas de 40 dólares. Hay que encararlo, ¿es sencillo?, no, porque está muy dañada la macroeconomía por donde la mires.

- Respecto de la ley ómnibus, ¿en qué beneficia o perjudica a Mendoza?

-Un país ordenado en lo macro, que es lo se está procurando, un país sin promoción industrial, con política de cielos abiertos, la ley ómnibus en particular en materia hidrocarburífera propone el fin del barril criollo, eso es beneficio para nuestra provincia.

Entonces, beneficios creo que hay muchos, ahora, lo que nos perjudica claramente a Mendoza y al país es por ejemplo, no estoy de acuerdo con suba de retenciones y en particular tenemos el sector vitivinícola. No estoy de acuerdo con una delegación de facultades en tantas materias y tan prolongada.

Decir ésta es la ley se aprueba o no se aprueba así como está no es una buena estrategia. Porque de la discusión legislativa pueden salir muchos aportes constructivos, una ley de 664 artículos, que el gobierno bastante rápido presentó, en un paquete de Sturzenegger que estaba trabajando con Patricia Bullrich, entonces, la derogación de un artículo que es inexistente, o una modificación, son errores materiales que en el trabajo legislativo se pueden corregir.

Hay otros que son situaciones que si se sancionan como están después puede ser judicializado, como el caso de las concesiones hidrocarburíferas, que son una atribución provincial y no nacional. El debate puede ser muy enriquecedor para la ley.

-¿Qué sucede con el DNU?

-Algo distinto pasa con el DNU; que insisto, la mala práctica de hace muchos años que se da esta aprobación básica, pero que si se pudiera aprobar va a salir mucho más fortalecido. Hay una discusión de si el DNU puede aprobarse o tener rechazos parciales, nunca lo ha tenido.

Pero la norma es menos que una ley y la ley puede trabajarse en particular, por qué no podría hacerlo un DNU, es una cuestión de interpretación.

La gravedad de la situación de Argentina amerita cuentas urgencias, cómo me va a mejorar como argentino que la educación sea un servicio esencial, venimos de años y años donde no importa si los chicos van a clases.

En Mendoza, tenemos otros parámetros, pero tenemos colegios de Chubut, Santa Cruz, muchos lugares de provincia de Buenos Aires donde los chicos prácticamente iban los martes y los miércoles nada más.